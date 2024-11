Voici pourquoi vous ne pourrez bientôt plus vous baigner en Espagne

C’est une mauvaise nouvelle pour les millions de touristes qui viennent en Espagne chaque année : il sera peut-être bientôt impossible de se baigner sur les côtes de ce pays ensoleillé. Voici pourquoi.

L’Espagne est une destination qui attire des millions de visiteurs chaque année. Réputée pour son temps ensoleillé, sa chaleur, ses grandes plages de sable fin et son ambiance festive, l’Espagne est un pays qui ravit les touristes. Cependant, une mauvaise nouvelle pourrait déplaire aux visiteurs.

D’ici quelques années, il pourrait être impossible de se baigner en Espagne. Une probabilité qui pourrait gâcher les vacances des locaux et des touristes, dans ce pays où la chaleur et le soleil règnent. Voici pourquoi.

Une baignade dangereuse

Mais pourquoi serait-il impossible de se baigner sur les plages espagnoles, comme celle de la Costa Brava ? La raison est simple : la prolifération de méduses. Bien qu'il existe des moyens de s'en protéger, comme cette carte qui recense les méduses sur les plages, ces animaux marins sont de plus en plus nombreux sur les côtes du pays, notamment en raison du réchauffement climatique.

“Plus la mer est chaude, plus les méduses ont la capacité de se reproduire, d’où leur prolifération dans certaines zones, et notamment près des côtes”, a indiqué le département de recherche de l’Institut des sciences marines de Barcelone, à Science Post.

À l’avenir, les méduses pourraient être si nombreuses qu’elles pourraient envahir les plages espagnoles, rendant la baignade impossible. Cet été, plus de 7 000 personnes qui se sont baignées en Espagne ont consulté un médecin suite à une piqûre de méduse. Une augmentation de plus de 40% par rapport à 2023. En plus de cela, deux plages de Tarragone, en Catalogne, ont été fermées en juillet à cause de la présence de physalies, des organismes marins semblables aux méduses qui provoquent des piqûres très douloureuses.

Si le réchauffement climatique est une cause de la prolifération de méduses, c’est également le cas de la pêche intensive et de la bétonisation des littoraux. Ces activités humaines menacent les animaux marins, dont les prédateurs des méduses. Ces dernières sont moins en danger et prolifèrent donc sur les côtes. Si vous avez l’intention de vous baigner en Espagne prochainement, restez prudent !