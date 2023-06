Airbnb vient de dévoiler les 10 destinations les plus abordables en France pour l'été 2023, le résultat est surprenant

Alors que les vacances d’été approchent à grands pas, il est temps de programmer vos prochaines vacances ou autres sorties touristiques. Cela tombe bien, la plateforme Airbnb vient de dévoiler les 10 destinations françaises les plus tendances et abordables de l’été 2023.

C’est bien connu : voyager coûte plus cher cette année. Il faut dire que l’inflation et l’augmentation des prix pèsent sur le porte-monnaie. Face à cette situation, celles et ceux qui ont souhaité s’offrir un bol d’air frais ont dû s’adapter pour profiter sans se ruiner.

Crédit Photo : istock

C’est en tout cas ce que démontrent les nouvelles données publiées par Airbnb. En effet, le site de locations vient de partager les dix destinations estivales tendances où les voyageurs ont réservé le plus de séjours à moins de 100 euros par nuit en France.

Le Nord de la France domine le classement

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat risque de vous surprendre. La raison ? La plupart des destinations se trouvent dans le Nord de la France.

«Ces destinations offrent un éventail d’expériences, allant des sites historiques et des musées aux belles plages et aux activités de plein air, les rendant parfaites pour les familles, les couples et les voyageurs solo souhaitant profiter au maximum de leurs vacances d’été, sans casser la tirelire» indique la plateforme dans un communiqué.

La ville de Calais figure dans le classement. Crédit Photo : iStock

Découvrez sans plus tarder le top 10 des destinations les plus populaires de l’été 2023 :