Alerte job de rêve : Belambra recrute des « testeurs de vacances » 

Les clubs de vacances Belambra recrutent des personnes pour venir tester leurs installations rénovées. Précisions.

Si vous avez toujours rêvé d’être payé pour voyager, cette annonce est faite pour vous !

L'entreprise Belambra cherche à recruter des « testeurs de vacances » afin de tester certains de ses clubs les plus connus et qui ont récemment fait l'objet de rénovations.

Un vrai job de rêve qui devrait en attirer plus d'un !

Crédit photo : istock

Belambra recrute des « testeurs de vacances » pour faire découvrir ses clubs rénovés

Cette année, le célèbre groupe a en effet décidé d'investir plus de 30 millions d'euros pour rénover les 52 installations touristiques qu'il possède avec pour ambition avouée de moderniser ces dernières et enrichir ainsi son offre aux vacanciers.

Et à l'occasion de cette « incroyable métamorphose », Belambra a décidé d'innover avec une initiative originale, en proposant sur sa page Facebook, des « CDD de rêve d'une semaine pour venir tester (ses) clubs fraîchement rénovés »

Le groupe cherche ainsi dix testeurs pour partir à la découverte de cinq clubs situés à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), sur la presqu'île varoise de Giens (sur laquelle se situent 2 clubs), à la Grande Motte (Hérault) et, enfin, à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse).

Deux personnes seront recrutées dans chacun des clubs et leur rôle sera de tester, durant une semaine entière, les infrastructures et les services proposés, tels des clients mystères, puis de faire part de leur retour, positif ou négatif. Les candidats retenus auront, de plus, la possibilité de venir accompagnés de proches, dans la limite de trois personnes.

Une proposition d'emploi alléchante et qui, on le devine, risque de susciter bon nombre de demandes. Mais seul·es 10 veinard·es seront retenus alors ne soyez pas trop déçu si vous ne faites pas partie des élus.

Pour postuler, il vous suffit d'envoyer votre candidature et votre CV à [email protected]