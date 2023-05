Alerte job de rêve, on vous propose 30 000 € pour passer 13 mois dans une île isolée

Envie d’évasion ? Voici un job que vous ne pourrez pas refuser.

Vous rêvez de travailler dans un cadre idyllique, tout en vous évadant de la grisaille et de la ville anxiogène, nous avons peut-être ce qu’il vous faut.

Un organisme européen de protection des oiseaux (la Royal Society for the Protection of Birds) propose un job de rêve d’ornithologue à des milliers de kilomètres de Paris dans une région isolée et paradisiaque.

La mission sera d’observer les oiseaux pendant 13 mois pour une rémunération de 30 000 euros avec logement inclus. Au programme, étude et protection des albatros, des puffins, mais aussi des pingouins ou encore des gallinules.

Petite contrainte tout de même, cette offre d’emploi implique un déménagement dans l’Atlantique sud sur l’île Gough, réputée pour être l’un des endroits les plus inaccessibles de la planète.

Île Gough. Crédit photo : stockadobe.com

Une annonce propose un job de 30 000 € pour observer des oiseaux sur une île déserte

Située à 2 700 kilomètres des côtes sud-africaines, cette île - qui porte également le nom de Diego Alvarez ou Gonçalo Alvares, en hommage au marin portugais qui l’a découverte - est en effet très éloignée de toute civilisation.

Pour s’y rendre, il faut emprunter un bateau depuis le Cap en Afrique du Sud, et s’embarquer ensuite pour un périple en mer de sept jours.

La superficie de l’île (dont la zone est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO) est de 91 km2. À titre de comparaison, celle de Paris, qui n’est pas réputée pour être une ville très étendue, est de 105 km2. Autant vous dire que vous en aurez vite fait le tour, mais l’essentiel est ailleurs.

Crédit photo : www.naturalworldheritagesites.org

Sur place, vous côtoierez la demi-douzaine d’habitants qui peuplent les lieux à l’année, à savoir des chercheurs ou encore des techniciens, lesquels travaillent en permanence au sein d’une station météorologique.

Côté météo, attendez-vous à affronter des conditions parfois difficiles car l’île fait partie de l’archipel Tristan Da Cunha, situé sur les célèbres quarantièmes rugissants, une région battue par de forts vents que ne connaissent que trop bien les marins.

Enfin, vous devrez vous contenter d’aliments emballés et surgelés car aucune nourriture fraîche ne peut être acheminée sur l’île Gough.

Si ce job vous intéresse, vous pouvez toujours tenter votre chance en vous renseignant sur le site de la Royal Society for the Protection of Birds. Le nom de l’heureux élu devrait être communiqué prochainement.