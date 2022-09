Les montagnes sont des merveilles de la nature. En fonction des régions, les paysages de montagnes sont différents. Voici les 15 plus beaux capturés en photo.

Les montagnes : géants de la nature

Paysage de montagne Credits : Biletskiy_Evgeniy

Une montagne est une élévation de terrain causée par la collision de deux plaques tectoniques. Les montagnes sont présentes partout dans le monde. Cela fait que les paysages de montagne sont tous différents, à cause de la végétation et du climat.

Énormément représentées en peinture sur les tableaux, ou imprimées sur papier photo, les montagnes ont toujours fasciné les amateurs d’Art. Il faut savoir que les montagnes présentent des formes majestueuses. Elles peuvent être couvertes d’herbe, comme elles peuvent l’être d’arbres. Certaines laissent entrevoir une pierre ou deux, lorsque d’autres sont complètement dénuées de végétation. Les montagnes ont également cette particularité de changer de robe en fonction des saisons. Tantôt blanches en hiver, jaunes en automne, ensoleillées en été et fleuries au printemps, les montagnes sont de véritables beautés de la nature.

Il est également important de mentionner que la région où se situe une montagne influe grandement sur son apparence. Une montagne d’Amérique du Sud sera complètement différente d’une montagne d’Écosse. C’est justement cette diversité qui fait que ces géants de la nature sont aussi fascinants, et qui fait que les paysages de montagne font partie des plus beaux de la nature.

Top 15 des plus beaux paysages de montagne

Parc national de Rainier Credits : Drew Payne

Pour votre plus grand plaisir, voici 15 photos de paysage de montagnes à la beauté saisissante.

Les prairies alpines des montagnes autrichiennes

Montagnes en Autriche Credits : MattRied

L’Autriche est un pays connu pour ses lacs, ses prairies, pour Mozart, mais également pour ses Alpes. Les Alpes autrichiennes s’étendent sur une grande partie du territoire, et composent un paysage à couper le souffle.

En automne, les montagnes se parent d’un voile jaune. Chaque mont arbore un mélange de couleurs entre le vert et les tons orangés. Au moment du coucher du soleil, les montagnes des Alpes autrichiennes offrent un spectacle des plus incroyables.

Les cascades de Krimml

Alpes autrichiennes Credits : DaLiu

Toujours dans les Alpes d’Autriche, voici les cascades de Krimml. Leur eau claire passe de vallée en vallée, entourée de pierres et d’arbres à la taille impressionnante.

Ce type de paysage est caractéristique des paysages de montagne d’Europe. Les forêts de sapins sont monnaie courante dans ces régions. La seule vision de photos des montagnes cachant les cascades de Krimml est une véritable invitation au voyage.

Le Quiraing en Écosse

Quiraing Credits : Daniel_Kay

L’Écosse est une région d’Europe où la nature est prépondérante. La végétation n’y est pas dense, comme dans certains pays d’Amérique du Sud ou d’Afrique. Toutefois, elle est présente pratiquement partout, des campagnes aux villes, en passant par les prairies et, surtout, les montagnes.

Le massif du Quiraing est l’un des plus célèbres de Grande-Bretagne. Il s’agit d’une formation de plusieurs montagnes, traversées par une route praticable. Grâce à cette route, il est possible d’admirer la beauté de ces montagnes, les cheveux au vent. Au lever du soleil, les montagnes du Quiraing sont encore plus mises en valeur. C’est lorsque le ciel est teinté de bleu et d’orange que le spectacle est le plus envoûtant.

Le Naranjo de Bulnes

Asturies en Espagne Credits : AlbertoLoyo

Les Asturies en Espagne sont la représentation même du paysage de montagnes méditerranéen. La verdure claire et les petits arbres touffus forment un intéressant contraste avec les montagnes à la taille démesurée.

Les montagnes des Asturies en Espagne sont différentes de celles des autres pays d'Europe. En effet, leur pierre est très apparente, et la forme des monts est abîmée, ce qui donne une impression de « montagnes en dents de scie ». Mais c’est justement cette particularité, associée à l’incroyable taille des sommets qui fait de ce massif l’un des plus beaux et plus impressionnants d’Europe.

Le Château de Hohenzollern

Château en Allemagne Credits : bluejayphoto

Le Château de Hohenzollern est l’un des plus anciens d’Allemagne. Il est juché tout en haut d’une montagne, elle-même entourée par la mer. Lorsqu’on regarde en direction du château, le regard est directement attiré par l’horizon qui se dessine derrière lui. Chaque photo du Château de Hohenzollern semble être une peinture, ou une image tirée d’une quelconque comédie romantique mettant en scène la période du Moyen Âge.

Les Pyrénées Françaises Atlantiques

Paysage des Pyrénées françaises Credits : Hernan Lopez

La France est un pays possédant des paysages très variés. Les Pyrénées en France font partie des montagnes les plus célèbres dans le monde entier. Chaque année, de nombreuses personnalités publiques décident de passer leurs vacances dans ce cadre de rêve.

L’une des particularités des Pyrénées en France est le climat très doux de cette région. Cela donne lieu à une végétation claire et des montagnes légèrement drapées d’un voile vert.

Les montagnes en Corse

Montagnes corses Credits : joningall

La Corse est une île située sur le territoire de la France. Sa végétation regroupe de nombreuses espèces de plantes, comme la bruyère, le genêt, l’arbousier, le myrte et les chênes verts. C’est cette flore variée qui crée les différents contrastes de couleurs des montagnes de cette île.

Située en pleine Méditerranée, la Corse présente les mêmes caractéristiques que les îles situées à proximité de la Grèce ou de l’Italie. Dans tous les cas, les montagnes fleuries, associées à la mer et aux montagnes quasi sans fin, forment un paysage digne des plus belles toiles d'artiste.

Le Cirque de Mafate

Entrée du Cirque de Mafate Credits : Simeon

Changement de dimension et de direction en mettant le cap sur le Cirque de Mafate. Cette chaîne de montagnes se situe sur l’île de la Réunion.

La Réunion se trouve dans l’océan Indien, à quelques centaines de kilomètres de Madagascar. Contrairement aux paysages d’Europe, les paysages de l’océan Indien sont beaucoup plus denses. Cela est notamment dû au climat humide de cette région du globe.

Le Cirque de Mafate regroupe plusieurs montagnes, dont les vallées sont arpentées par un fleuve sinueux.

Les averses de neige dans les Alpes

Les Alpes enneigées Credits : cdbrphotography

Lorsqu’il est question des Alpes en Europe, il est impossible de ne pas les imaginer recouverts de neige. En effet, la neige fait partie intégrante de chaque mont de cette chaîne de montagnes. Les sommets alpins se situant à plusieurs centaines de kilomètres du niveau de la mer, ils sont couronnés d’une couche de neige éternelle qui ne fond jamais.

La neige apporte ce blanc caractéristique des montagnes de Suisse et de Savoie.

Savez-vous que la montagne présente sur le logo du célèbre chocolat Toblerone, le Mont Cervin, se situe dans les Alpes suisses?

Les Alpes en été

Montagnes des Alpes en été Credits : bluejayphoto

En hiver, le blanc est la couleur dominante dans les Alpes.En été, les montagnes reprennent de la couleur. Entre le bleu des lacs, le bleu du ciel, et le vert des différentes prairies et montagnes, les Alpes en été sont la garantie d’une vue spectaculaire. Les photos se retrouvent très souvent sur les cartes postales ou en publicité pour inviter au voyage.

Vue du lac d’Annecy

Le lac d’Annecy Credits : sam74100

Le lac d’Annecy est un lac dont la forme se rapproche plus de celle d’une rivière. Il faut savoir que le lac d’Annecy est entouré de montagnes. Des villes et des villages sont nichés au pied de ces montagnes, entre l’eau et la pierre. Vu d’en haut, le lac d’Annecy ceinturé par les montagnes offre un spectacle majestueux. Si vous voulez prendre une photo d’anthologie, placez-vous en haut d’une montagne et faites en sorte que le lac soit en background. Vous êtes alors sûr de récolter des likes!

Le lac Firist Bachalsee

Reflet du lac Firist Bachalsee Credits : sangpil Jin

Les alentours du lac Firist Bachalsee en Suisse composent un paysage de montagne très particulier. En effet, ce lac se trouve sur l’une des plus hautes montagnes des Alpes suisses. Il s’agit donc d’un lac entouré de blanc et de neige, au beau milieu de montagnes en pierre arborant des sommets également ornés de blanc et de neige. Lorsque le soleil est au bon endroit, le reflet des montagnes se dessine très joliment sur le lac. Un paysage atypique, et des plus impressionnants.

Le Cap de Stokksnes

Cap de Stokksnes Credits : Pilat666

Le Cap de Stokksnes rappelle les paysages féeriques que nous imaginions étant enfants. Le jaune mêlé au vert, et cette petite pointe de violet de la lavande forment une palette de couleurs variées et qui s’accordent à merveille. Les montagnes en pierre de cette région d’Europe sont de taille très imposante.

Les ruines du château de Kilchurn

Ruines du château de Kilchurn Credits : Rod Hill

Dans la catégorie « lac et ruines », il y a les ruines du château de Kilchuurn. Le château de pierre se trouve sur le Loch Awe, dans une région d’Écosse où la végétation est faible à cause d’un climat relativement sec. Toutefois, ce climat donne aux plantes une couleur tirant un peu vers le jaune, ce qui offre un contraste de couleurs incroyable avec les montagnes.

Le château de pierre est tombé en ruine au bord du lac, emplacement où il a toujours été. Les grandes montagnes en background semblent caresser le ciel.

Glencoe, en Écosse

Glencoe, Écosse Credits : FedevPhoto

L’Écosse et la nature, c’est une grande et véritable histoire d’amour. La vallée de Glencoe en est la preuve. Entre les montagnes s'étend une couche d’herbe verte et jaune. La pierre brute apparente des montagnes s’accorde à merveille avec la douceur de la flore de la région.