Autriche : 15 lieux à visiter à Vienne

Vienne, la capitale de l’Autriche, est l'une des villes les plus touristiques d’Europe. Entre opéra, musées et cathédrales, voici ses 15 lieux incontournables à visiter à Vienne.

Vienne en Autriche : la ville européenne où il fait bon de vivre

Paysage urbain de Vienne au coucher du soleil. Credit : RudyBalasko

Vienne est célèbre tant pour ses palais impériaux que pour ses pâtisseries. La capitale de l’Autriche a toujours figuré dans le classement des plus belles villes du monde. Lors d’un voyage à Vienne, si vous n’êtes pas en train de boire un expresso corsé accompagné d’un gâteau traditionnel sur la terrasse d’un restaurant, vous êtes sûrement en visite guidée dans l’un de ses palais ou musée. En effet, la ville est riche d’une impressionnante architecture à la fois moderne et multiséculaire. Ses murs et la moindre pièce de décoration sont chargés d’histoire.

La ville de Vienne est aussi connue pour sa douceur de vivre. Depuis maintenant plusieurs années consécutives, Vienne est élue meilleure ville européenne où il fait bon de vivre ! Cette métropole de l’Europe centrale n’a certes ni plage ni grands lacs, mais les touristes s’y pressent pour admirer les façades colorées de ses maisons anciennes, et pour se promener dans ses jardins ornementaux. L’héritage et l’accueil exceptionnels de Vienne en font une destination touristique incontournable pour les amateurs d'architecture, d'histoire, de musique et d'art.

Capitale de l’empire des Habsbourg, Vienne séduit immanquablement par son ambiance romantique. Un séjour à Vienne vous dévoilera un passé glorieux sur fond de gigantisme impérial et de charme provincial. Lors d’un voyage à Vienne, ne manquez pas la Cathédrale Stephansdom, le palais de la Hofburg, le pavillon de la Sécession, le palais du Belvédère ou encore le château de Schönbrunn. Pour la gastronomie, les cafés feutrés vous accueilleront chaleureusement pour une dégustation de Sache Torte ou de kouglof accompagné d’un chocolat viennois.

Les 15 lieux à visiter lors d’un voyage à Vienne en Autriche

À Vienne, les températures moyennes fluctuent de 3 ° à 26 °. Mais peu importe le temps qu’il fera, il sera toujours intéressant de visiter ces 15 lieux et monuments incontournables.

Le palais du Belvédère dans la ville de Vienne en Autriche

En voyage à Vienne, visitez le palais du Belvédère. Crédit : IStock

Le palais du Belvédère ou Schloss Belvedere dans la langue locale est un somptueux château de style baroque qui domine la capitale autrichienne. Il est construit par Johann Lukas Von Hildebraandt entre 1714 et 1723. Ce palais fut la résidence d’été du Prince Eugène de Savoie avant de devenir la propriété des Habsbourg. L’édifice se compose de deux bâtiments : le Belvédère inférieur destiné à l'habitation, et le Belvédère supérieur qui est un lieu de réception. Le tout est entouré de magnifiques jardins à la française. Ce lieu abrite aujourd’hui de nombreuses collections d'art et accueille divers évènements culturels.

Le Mumok dans la ville de Vienne en Autriche

Le Mumok est l'un des plus grands musées d'art d'Europe centrale. Crédit : IStock

Le Musée d'Art moderne Fondation Ludwig, plus connu par le nom «Mumok», est l’un des plus grands musées d’art de l’Europe centrale. Inauguré en 1962, ce musée réunit une riche collection de plus de 9 000 pièces incluant des tableaux, des sculptures, des dessins, des films, des manuscrits, etc.). Parmi les œuvres mis à l’honneur, il est possible de citer celles de Pablo Picasso, d’Andy Warhol, de Claes Oldenburg, de Gerhard Richter, de George Brecht ou encore de Marcel Duchamp.

Le Lainzer Tiergarten dans la ville de Vienne en Autriche

Ce parc national est impressionnant. Crédit : IStock

Le Lainzer Tiergarten accueille les amoureux de la nature ou tout simplement ceux qui désirent se promener au cœur du poumon de Vienne. Lainzer Tiergarten est une réserve naturelle d’une superficie de 24 km2, soit six fois plus que Central Park. En plus de posséder une flore exceptionnelle, ce parc abrite une faune très diversifiée.

L'Opéra national de Vienne en Autriche

Photographie de l'opéra national de Vienne. Crédit : IStock

Vienne, capitale de l’Autriche, est aussi réputée pour ses grands opéras. Elle est même considérée comme la capitale de la musique classique. Parmi les lieux hautement symboliques dans ce domaine, l’Opéra national de Vienne est immanquable. Il s’agit tout simplement du plus grand et plus somptueux opéra au monde. Vous pouvez profiter d’une visite guidée et/ou assister à une présentation.

Le Château de Schönbrunn dans la ville de Vienne en Autriche

Magifique photo de nuit du château de Schönbrunn. Crédit : IStock

Le château de Schönbrunn est situé à l'ouest du centre-ville de Vienne. Ce bâtiment prestigieux est l'œuvre de Johann Bernhard Fischer Von Erlach et de Nicolaus Pacassi. Bâtie entre 1696 et 1699, cette ancienne résidence d'été des Habsbourg fut d’abord occupée par la très célèbre impératrice Sissi. Vous pouvez d’ailleurs visiter ses appartements richement décorés. Ce château est classé au Patrimoine mondial de l'UNESCOdepuis 1996.

La Cathédrale Saint-Étienne dans la ville de Vienne en Autriche

Impressionnante cathédrale en plein coeur de Vienne. Crédit : IStock

La Cathédrale Saint-Étienne est érigée au cœur d'un quartier baroque, mais présente une architecture gothique. Reconnaissable à ses tuiles multicolores et ses dimensions imposantes, cet édifice datant du XIIème siècle est l’un des sites les plus visités à Vienne. Le bâtiment mesure 107 mètres de long sur 34 mètres de large, et possède une tour culminant à 136 mètres de haut. Pour pouvoir apprécier la vue imprenable qu’il offre, il faudra gravir les 343 marches.

Le Hundertwasserhaus dans la ville de Vienne en Autriche

Cet immeuble a une architecture vraiment impressionnante. Crédit : IStock

Le Hundertwasserhaus est le parfait exemple du savoir-faire architectural de l’Autriche. Cet immeuble atypique à Vienne a été construit entre 1983 et 1985 par la municipalité. Ses plans ont été imaginés par les architectes Josef Krawina et Peter Pelikan. L’édifice attire l’attention par sa façade très colorée, ses toits verdoyants et ses terrasses végétalisées.

Le musée d'histoire de l'art de Vienne en Autriche

Voici l'un des plus grands musée d'histoire de l'art au monde. Crédit : IStock

C’est à Vienne que se trouve l’un des plus grands et plus beaux musées d’histoire de l’art au monde. Ce musée construit en 1891 abrite également l’une des plus prestigieuses écoles d’art. Le musée d’histoire de l’art couvre près de 5 000 ans d'histoire, allant de l’Égypte ancienne jusqu’à la période contemporaine, en passant par laGrèce antique, la Renaissance, l’époque Baroque et bien plus encore.

Le zoo de Schönbrunn dans la ville de Vienne en Autriche

Voici le tout premier zoo au monde, et il est à Vienne. Crédit : IStock

Le zoo de Schönbrunn à Vienne a été inauguré il y a plus de deux siècles et demi, ce qui en fait le tout premier zoo au monde ! Ce zoo abrite aujourd’hui des espèces exceptionnelles, dont certaines parmi les plus menacées d’extinction. Vous y trouverez notamment des pandas, deskoalas, des guépards, des orangs-outans, des lions, etc. Le parc propose diverses animations pour toute la famille.

La Hofburg dans la ville de Vienne en Autriche

L'architecture Autrichienne est vraiment magnifique. Crédit : IStock

Parmi les monuments les plus visités à Vienne figure aussi l’ancien palais impérial Hofburg qui fut, jusqu'en 1918, le cœur du pouvoir des Habsbourg. Le château est une véritable merveille architecturale avec ses bâtiments datant du XIIIème siècle jusqu’au 20ème siècle. Parmi les zones ouvertes au public se trouvent les appartements impériaux, le musée Sissi, la Collection d’Argenterie, l’Armurerie impériale, sans oublier la bibliothèque nationale.

Le Musée des Beaux-Arts dans la ville de Vienne en Autriche

La ville de Vienne est très culturelle. Crédit : IStock

Le musée des Beaux-Arts Kunsthistorisches Museum de Vienne est établi au sein d’un somptueux édifice néo-Renaissance de la fin du XIXème siècle. Il se divise en 3 maisons : celle de la peinture, celle consacrée aux arts décoratifs, et celle destinée aux objets d’antiquité. Cette riche collection a été constituée par la famille royale autrichienne au fil des années. Les premières œuvres de la collection furent rassemblées dans le Kunst de François-Joseph, roi de Hongrie.

Yellow Fog

Photographie de l'installation lumineuse à Vienne. Crédit : olafureliasson

Une installation artistique lumineuse réalisée par Olafur Eliasson. C'est un lieu incournable et insolite à découvrir à Vienne. L'installation se trouve dans le 1er arrondissement de la capitale, plus précisément dans la vielle ville, sur la place Am Hof. Inaugurée en 1998, elle ilumine la façade du siège de la compagnie Verbund.

La Ringstrasse de Vienne en Autriche

Voici l'une des plus grande avenue du pays. Crédit : IStock

La Ringstrasse de Vienne est une avenue historique de 5,3 kilomètres de long. Elle accueille de nombreux bâtiments célèbres, la plupart bâtis au cours de l’époque historiciste de 1860 à 1890. Un magnifique opéra et un musée des Beaux-Arts la bordent. Il s’agit aussi d’un lieu de balade incontournable longé par de nombreux restaurants et hôtels de luxe.

Le Monument Johann Strauss dans la ville de Vienne en Autriche

Magnifique photographie d'un musicien. Crédit : IStock

Le monument Johann Strauss est le plus photographié de Vienne en Autriche. Il s’agit d’une statue dorée de l’illustre violoniste Johann Strauss réalisée par Edmund Hellmer et dévoilée en 1921. Cette statue en bronze doré a été construite pour rendre hommage au roi de la valse viennoise. Elle se dresse au milieu d’un ravissant jardin public.

L’Église Saint-Charles dans la ville de Vienne en Autriche

L'imposante Église Saint-Charles, à Vienne. Crédit : IStock

Cet édifice religieux fut construit de 1716 à 1737 pour célébrer la fin de la peste de 1713. Il s'agit de l'un des trésors architecturaux hérités de la monarchie impériale hongroise et d’un exemple parfait de la magnificence européenne du XVIIIe siècle.

Que ce soit un voyage en amoureux, en famille ou entre amis, Vienne vous réserve des visites enrichissantes et pleines d’enchantement.