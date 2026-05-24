Avec ses 26 larges sièges et sa cabine spacieuse, ce nouvel avion français ressemble à un jet privé

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Le nouvel avion

La compagnie aérienne Berjaya Air a reçu un nouvel avion pas comme les autres : avec ses sièges larges, son design épuré et cabine spacieuse, il ressemble à un jet privé.

Les avions sont de plus en plus sophistiqués et les constructeurs n’hésitent pas à apporter des nouveautés pour améliorer le confort des voyageurs. C’est notamment le cas de cette compagnie aérienne qui va intégrer des salles de bain privées dans ses avions, ou de ces avions où les sièges peuvent se transformer en lits pour plus de confort.

Le nouvel avionCrédit photo : ATR Aircraft

ATR Aircraft, la filiale d’Airbus basée à Toulouse, a présenté son tout premier avion. Il s’agit d’un ATR 72-600, un avion régional qui possède une cabine HighLine réservée pour les classes affaires. L’avion a été livré à Berjaya Air, une compagnie malaisienne.

Des sièges confortables

Cet avion n’est pas comme les autres puisqu’il a tout d’un jet privé. Il a une cabine business personnalisée dans laquelle on trouve 26 sièges aménagés dans une configuration spacieuse. Chaque passager a un accès direct à l’allée, ce qui signifie qu’il est pas obligé de déranger ses voisins pour passer, comme dans les avions traditionnels.

Le nouvel avionCrédit photo : ATR Aircraft / YouTube

En plus de cela, les sièges sont aménagés pour que chaque passager puisse avoir une vue dégagée sur plusieurs hublots et admirer le paysage, comme on peut le voir dans une vidéo de présentation publiée par ATR Aircraft sur YouTube. Enfin, les compartiments à bagages de l’avion ne sont pas en hauteur mais à côté du siège.

La suite après cette vidéo

Un avion bientôt en activité

Cette cabine business sera réservée aux clients les plus exigeants qui recherchent davantage de confort. Ce nouvel avion effectuera son premier vol dans les prochains jours en reliant Subang, en Malaisie, à l’île de Koh Samui, en Thaïlande. Il sera ensuite réservé à des liaisons directes à travers la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et l’Indonésie.

Un deuxième avion similaire est en préparation et devrait être livré d’ici le troisième trimestre 2026.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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