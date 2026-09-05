Bali expulse 342 influenceurs en 3 mois et crée une brigade spéciale pour les traquer dans les rues... et sur les réseaux sociaux

L’île de Bali a décidé de mener une guerre contre les créateurs de contenu. Déjà 342 influenceurs ont été expulsés de l’île en l’espace de six mois.

Bali est une destination de rêve dans laquelle de nombreuses personnes aimeraient se rendre. Chaque année, l’île attire près de 7 millions de visiteurs, contre 4,5 millions d’habitants. Si Bali est devenue si populaire, c’est en partie à cause des influenceurs, qui sont nombreux à s’être installés sur ce territoire.

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Les créateurs de contenu ont décidé de vivre à Bali pour partager leur expérience en mettant en avant les plages paradisiaques, les temples ou le côté relaxant de l'île. Sur les réseaux sociaux, Bali est présentée comme une île idyllique, ce qui augmente le nombre de touristes chaque année. Cette surfréquentation a des conséquences comme le manque d’eau et l’explosion des prix de l’immobilier, qui affectent particulièrement les locaux.

Les influenceurs sont expulsés

Pour cette raison, les créateurs de contenu sont devenus des cibles pour les autorités. Désormais, les influenceurs qui viennent à Bali avec un simple visa touristique et qui en profitent pour publier des photos sponsorisées ou des vidéos commerciales sur l’île seront accusés de travail illégal.

Pour faire appliquer cette mesure, une brigade nommée “Dharma Dewata” a été créée, comme le rapporte France Info. Chaque jour, une centaine d’agents patrouillent dans les quartiers fréquentés par les influenceurs et scrutent les réseaux sociaux. Durant le premier trimestre de l’année 2026, déjà 342 influenceurs ont été expulsés de Bali.

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Interdiction de créer une entreprise à Bali

Parmi les influenceurs qui s’installent à Bali, on retrouve les “digital nomads”, ces personnes qui travaillent sur le numérique à distance. Des quartiers leur sont aujourd’hui dédiés, dans lesquels on retrouve des espaces de coworking et des salles de sport hight-tech, bien loin des traditions de l’île.

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L’installation des créateurs de contenu a également des conséquences dramatiques sur les locaux. Certains touristes ne respectent pas la culture locale, comme cette femme qui a eu un comportement irrespectueux à Bali. En plus de cela, les locaux sont rejetés par les étrangers. Actuellement, les entrepreneurs qui achètent des cafés, des villas ou des petites entreprises à Bali n’emploient quasiment que d’autres étrangers, ce qui ne profite pas aux habitants.

Pour éviter que les habitants ne soient totalement mis à l’écart, l’île prend des mesures radicales. Tout d’abord, elle envisage de refuser les touristes qui n’ont pas assez d’argent sur leur compte en banque. En plus de cela, désormais, les étrangers n’ont plus de droit de créer d’entreprise à Bali dans 18 secteurs jugés vitaux comme l’hôtellerie, l’immobilier, la location de véhicules, les cafés, les salles de sport, les commerces, le textile et l’alimentation.

Des choses importantes à savoir si vous comptiez vous rendre à Bali prochainement.