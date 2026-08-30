Gen Z vs Millennials : les 10 destinations de vacances préférées qui divisent les générations

Une nouvelle étude met en lumière un clivage générationnel dans les habitudes de voyage entre les Millennials et la génération Z.

Les Millennials (personnes nées entre 1981 et 1996) et la génération Z (1997-2012) ne voyagent pas du tout de la même façon, notamment dans le choix de la destination. C’est en tout cas ce que révèle une récente étude, rapporte le site Euronews.

Où voyagent la génération Z et les Millennials ?

Pour parvenir à un telle conclusion, le spécialiste britannique des voyages pour les jeunes Adventure360 a analysé plus de 4 700 réservations effectuées au cours des douze derniers mois afin de déterminer où voyagent réellement les deux générations.

Résultat : la Thaïlande arrive en tête des destinations préférées de la Gen Z, tandis que l’Australie décroche la première place chez les Millennials.

Le Cambodge, le Laos et la Nouvelle-Zélande figurent également parmi les pays favoris de la génération Z, alors que le Japon, la Grèce et l’Islande sont davantage prisés par les voyageurs plus âgés.

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Les experts d’ Adventure360 attribuent en partie les destinations préférées de la génération Z aux tendances du moment.

Par exemple, des vidéos montrant de touristes montrant des touristes reproduisant des scènes du célèbre jeu mobile Temple Run à Angkor Wat, au Cambodge, ont dépassé les deux millions de vues sur les réseaux sociaux.

Long Beach, sur l’île de Koh Rong, également au Cambodge, est devenue virale cette année après avoir été classée parmi les dix plus belles plages du monde.

Ce n’est pas tout. Au Laos, les cascades de Kuang Si cumulent elles aussi des millions de vues, incitant de nombreux voyageurs à les inscrire sur leur liste de lieux à découvrir.

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Le budget joue un rôle important

Toujours selon l’étude, la Thaïlande séduit aussi bien les Millennials que la Gen Z, notamment en raison de son accessibilité financière.

De son côté, la Nouvelle-Zélande a le vent en poupe auprès de la génération Z grâce à son visa vacances-travail. Celui-ci permet aux jeunes de 18 à 35 ans, selon leur nationalité, de séjourner dans le pays pendant plusieurs mois, voire jusqu’à trois ans.

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Le pays arrive en neuvième position chez les jeunes de la Gen Z, mais ne figure pas dans le classement des Millennials, dont beaucoup ont dépassé l’âge limite pour bénéficier de ce visa.

La génération Z semble également attirée par des lieux plus calmes. Selon des données de Skyscanner analysées dans le cadre de l’étude, 76 % des jeunes voyageurs se disent prêts à choisir un endroit moins connu plutôt qu’un lieu très fréquenté.

Les différences financières jouent aussi un rôle. Le Japon, la Grèce et l’Islande semblent davantage correspondre aux préférences des trentenaires et des quadragénaires, en raison de leur coût plus élevé.

« L’Islande et le Japon sont les deux destinations pour les lesquelles les clients millennials me posent le plus souvent des questions », explique Jane McLellan-Green, experte en voyages chez Adventure360.

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Voici les destinations prisées par les deux générations :

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