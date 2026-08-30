“Une vue spectaculaire” : située dans la lagune de Venise, cette île magnifique est à vendre pour 5,5 millions d'euros

Une agence immobilière a récemment mis en ligne une annonce pour la vente d’une île italienne, située dans la lagune de Venise. Elle offre une vue spectaculaire sur les îles alentour.

Et si vous deveniez propriétaire d’une île privée ? C’est ce que propose l’agence immobilière Lionard Luxury Real Estate en mettant en vente une île dans la lagune de Venise, qui offre une vue magnifique sur Murano et Burano, l’île la plus colorée au monde. L’annonce a été mise en ligne le mardi 25 août.

Crédit photo : Lionard Luxury Real Estate

“L'île bénéficie d'une situation privilégiée dans la lagune vénitienne, à l'extrémité sud-est du marais de Burano et au confluent du canal de Crevan, offrant une vue spectaculaire sur Venise, Murano et Burano, ce qui fait de cette propriété un véritable joyau”, peut-on lire sur l’annonce de l’agence immobilière.

Devenir propriétaire d'une île privée

Ce territoire à vendre n’est autre que l’île de Crevan, ou Creva, en Italie. Elle est restée inhabitée jusqu’au XIXème siècle. D’une superficie de 5 700 m2, elle est légèrement plus petite qu’un terrain de football.

Crédit photo : Lionard Luxury Real Estate

L’île de Crevan a été construite en 1806 afin de renforcer la rive nord de la lagune de Venise. Sur place, on retrouve une ancienne forteresse napoléonienne qui a été entièrement restaurée et transformée en habitation. D’une superficie de 215 m2, elle comporte quatre chambres et trois salles de bain.

Crédit photo : Lionard Luxury Real Estate

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Une île magnifique

En plus de cela, ce véritable “havre de paix” abrite des jardins luxuriants peuplés d’arbres fruitiers et d’ornement. Vous pourrez vous promener le long d’un canal et sur les bancs de sable qui entourent l’île. Deux postes d’amarrage sont installés pour les bateaux, ainsi qu’une aire d’atterrissage privée et un héliport.

Crédit photo : Lionard Luxury Real Estate

Contrairement à celle île paradisiaque en vente pour seulement 250 000 euros, il faudra mettre le prix pour cette île italienne. En effet, elle est actuellement proposée à la vente pour 5,5 millions d’euros. Un prix très élevé, bien qu’il ait été divisé par deux en 10 ans. Cette île italienne magnifique trouvera-t-elle un nouveau propriétaire ?