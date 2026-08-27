Noté 94/100, ce célèbre site naturel français a été sacré plus beau sentier de randonnée du monde

Une étude a récemment départagé les plus beaux sentiers de randonnée du monde. La première place a été décrochée par un site naturel français bien connu.

La randonnée est une actrivité très appréciée des sportifs. Elle permet de combiner effort physique, contact avec la nature et plaisir des yeux. En effet, une longue marche permet souvent de se dépasser et de découvrir des paysages incroyables.

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Mais quels sont les plus beaux sentiers de randonnée ? Pour le savoir, le site spécialisé SportShoes a mené une étude à ce sujet. Les experts ont dressé la liste des 20 plus beaux sentiers de randonnée du monde en se basant sur l’oculométrie, une technologie qui analyse les mouvements oculaires.

200 personnes originaires du monde entier ont participé à cette étude et ont regardé des photos de 64 sites célèbres. C’est en fonction de leurs observations que les experts ont dressé ce classement, et une destination française est en première position.

Le plus beau sentier au monde

Selon l’étude, le sentier de randonnée le plus beau du monde n’est autre que le GR98, dans les Calanques de Marseille. L’oculométrie a montré que le regard des participants est resté fixé plus longtemps sur les paysages du Parc National des Calanques que sur les autres, avec un score record de 94/100.

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Si ce sentier séduit autant, c’est grâce son contraste saisissant entre les falaises de calcaire blanc et les eaux turquoises. En plus de cela, les Calanques de Marseille offrent un panorama vertigineux.

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Une deuxième destination française

Ce sentier se place devant des sites naturels classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. En deuxième position, on retrouve les lacs de Plitvice, en Croatie, suivis de la vallée de Lauterbrunnen, en Suisse. Le mythique Chemin des Incas, qui mène au Machu Picchu au Pérou, est quant à lui quatrième. D’autres destinations françaises se trouvent dans ce classement puisqu’à la septième place, on retrouve les falaises d’Étretat, en Normandie.

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Si cette première place est une belle consécration pour les Calanques de Marseille, elle inquiète aussi les locaux. En effet, le site souffre déjà d’une forte fréquentation et de nombreux déchets jonchent les Calanques. Ce premier prix pourrait attirer encore plus de touristes et dégrader l’environnement.