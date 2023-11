Alerte job de rêve : ce milliardaire vous paie 184 000 euros pour vivre sur son île privée pendant un an

Alerte job de rêve ! Un milliardaire cherche un couple pour vivre un an sur son île privée. Oui, vous avez bien lu.

Il y a des offres d’emploi qui font plaisir. Et celle-ci en fait partie. La raison ? Un milliardaire cherche un couple d’employés de maison pour vivre un an sur son île privée située dans les Caraïbes, rapporte le New York Post.

Comme le précise le média américain, l’annonce a été publiée par l’agence Fairfax and Kensington, spécialiste du recrutement de personnel de maison. La société souligne qu’il s’agit d’une «opportunité passionnante sur une île privée».

Crédit Photo : iStock

Toujours selon le site d’information, le propriétaire des lieux souhaite développer une forte activité touristique sur son île. L’objectif ? Accueillir de riches touristes l’an prochain. Et le milliardaire ne lésine pas sur les moyens pour atteindre son objectif.

C’est en tout cas ce que laisse suggérer le montant du salaire proposé : 160 000 livres (environ 184 000 euros). Une chose est sûre : les futurs employés ne risquent pas de s’ennuyer.

Un job multitâche

Parmi les missions, le couple sélectionné devra se montrer très actif sur les réseaux sociaux. Une stratégie qui sert à mettre en avant le «tourisme de luxe pieds nus». Le binôme devra aussi documenter la transformation de l’île.

Mais ce n’est pas tout ! Il aura la lourde tâche de gérer l’intendance d’un hôtel, superviser les infrastructures de l’île, l’aménagement paysager, les plages ou encore les espaces extérieurs.

Enfin, les élus devront aussi «contribuer à la vision de création de la résidence principale et des chambres d’hôtes», peut-on lire sur l’annonce.

Crédit Photo : iStock

À noter que la prise de poste aura lieu au mois de janvier 2024. Les futurs intendants vont travailler six jours sur sept et bénéficieront de 25 jours de vacances et d’un vol aller-retour offert.

Celles et ceux qui souhaitent tenter leur chance doivent envoyer un CV, une vidéo TikTok de deux minutes maximum comportant les hashtags #barefootluxurybvi et #fairfaxandkensington à l’adresse suivante : [email protected].

Attention, une expérience dans l’hôtellerie de luxe est obligatoire.