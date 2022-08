Cette Tiktokeuse construit deux salles de bain dans son van et sa vidéo devient virale

Avis aux amateurs de van-life, l’aménagement de la tiktokeuse @louisthevan devrait vous plaire. Zoom.

Depuis plusieurs années, la vie de nomade dans un van aménagé séduit de plus en plus de personnes en quête d’aventure. Ce fut le cas de la tiktokeuse @louisthevan qui a décidé de réaménager un van et d'en faire un merveilleux cocon.

En février dernier, la jeune femme faisait le buzz sur la plateforme TikTok en dévoilant à sa communauté les images en vidéo de la salle de bain qu’elle avait créé à l’intérieur de son van. Une vidéo qui avait vue par plus de 6,4 millions d’internautes.

Deux mois plus tard, elle dévoilait sa seconde douche qu’elle avait construite dans son van. Elle a ensuite posté une vidéo de comparatif de ses douches et a demandé à sa communauté de voter pour leur douche préférée. Et il faut avouer que notre coeur balance.

Un aménagement étonnant

Sur la première vidéo, on découvre une salle de bain moderne à la décoration tendance. Une salle de bain équipée de toilettes et d’une douche intégrée à l'arrière de la camionnette. La douche est accessible depuis les portes arrière de la camionnette ou depuis la porte coulissante à l'intérieur de la camionnette. La douche est équipée d'un ventilateur pour assurer la ventilation des lieux. Malgré tout, cette douche pose problème à la jeune femme. Selon elle, cette douche prend beaucoup de place dans le van et l'empêche de découvrir de jolies vues, étant donné qu’elle est située à l’arrière de la camionnette.

À l’inverse, la seconde douche est beaucoup plus nomade. La jeune femme s’est filmée en train de soulever un siège et d’y sortir un rideau de douche. Elle explique que pour cette douche, elle utilise le tuyau de l’évier de la cuisine pour se doucher. Elle a ajouté que ses rideaux de douche étaient résistants à la moisissure et le sol autour du banc est chauffé, de quoi garder ses pieds au chaud lorsqu'elle sort de la douche. Bémol : après chaque utilisation, la jeune femme doit laisser sécher 30 minutes la douche avant de remettre le couvercle du banc pour utiliser le séjour de son van. Une installation qui a beaucoup fait réagir sur la Toile. Alors, qu’en pensez-vous ? Douche 1 ou douche 2 ?

Avec ses plus de 100 000 abonnés, la tiktokeuse continue de partager ses installations sur la Toile et fait le buzz.