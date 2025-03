Ce village est désigné comme «le pire de France», ses habitants réagissent

Selon le classement des “Villes et villages où il fait bon vivre” en France, une commune est arrivée en dernière position et a été désignée comme étant “le pire village de France”. En apprenant la nouvelle, les habitants ont réagi… avec humour !

Chaque année, de nombreux classements sont établis afin d’élire les meilleurs villes et villages de France. Pour cela, les communes françaises peuvent être notées selon plusieurs critères. C’est le cas de la ville la plus chaleureuse de France, qui a reçu une excellente note sur l’accueil qu’elle propose aux visiteurs.

Crédit photo : iStock

Si l’accueil de la population est important, c’est également le cas du patrimoine. Certaines communes, comme ce village qui possède un patrimoine remarquable vieux de 15 000 ans, attirent les amateurs d’histoire. Les villes françaises peuvent également recevoir des distinctions par rapport à l’accès aux soins ou la qualité de vie. En effet, il existe un village français où les habitants vivent plus longtemps et en meilleure santé.

Si de nombreuses communes françaises ont reçu de belles distinctions, d’autres se retrouvent en bas des classements. C’est le cas de cet endroit qui a été élu “pire village de France”.

Le pire village de France

Il s’agit du village de Valjouffrey, en Isère, classé “pire” village de France d’après le palmarès 2025 des “Villes et villages où il fait bon vivre”. Pour dresser ce classements, les chercheurs ont analysé les communes françaises selon 190 critères comme l’action municipale, la qualité de vie et la santé. C’est ainsi que Valjouffrey, une petite commune de 170 habitants, s’est retrouvée à la fin du classement, à la 34 795ème place.

Crédit photo : Valjouffrey / Facebook

À première vue, Valjouffrey a pourtant tout pour plaire puisqu’il s’agit d’un village situé près des sommets enneigés des Alpes, en pleine nature. Cependant, aucun commerce ne se trouve dans ce village et les habitants sont obligés de prendre leur voiture et parcourir une trentaine de kilomètres pour faire leurs courses, voir un médecin ou aller à la pharmacie. En plus de cela, le réseau téléphonique est très mauvais dans la commune, ce qui rend les appels difficiles. Enfin, on compte peu de jeunes dans le village puisqu’un habitant sur six a plus de 60 ans.

Les réactions des habitants

Cette information n’est pas passée inaperçue pour les habitants, qui ont tenu à réagir avec "humour et philosophie".

“Ce sont les Parisiens qui ont fait le classement ! Est-ce qu’ils ont un ciel bleu et des montagnes comme ça ? Ils n’en ont pas ! C’est de la jalousie”, “Avec ce classement, beaucoup de gens vont se dire “Oh la la, c’est un endroit à éviter absolument.” Quelque part, ce n’est pas pour nous déplaire. Parce que, d’une certaine manière, les gens tiennent à leur tranquillité ici”, “Nous sommes contents de vivre en enfer !”, ont rapporté des habitants à TF1 et France 3.

Bien qu’ils soient loin de tout, les habitants de Valjouffrey sont très heureux. Ils peuvent faire des randonnées et profiter de la nature et des grands espaces en savourant leur tranquillité. Tout est une affaire de priorités.