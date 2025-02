Voici la ville la plus chaleureuse de France, où vous serez certain d'être bien accueilli

Vous souhaitez voyager ou vous installer dans une ville française où vous serez bien accueilli ? Pour ne pas faire d’erreurs, découvrez les 10 villes les plus accueillantes de France.

Vous avez envie de voyage ou de déménager dans une nouvelle ville en France ? Pour être sûr de passer un bon séjour et de faire le bon choix, vous devez prendre en compte plusieurs critères importants comme la qualité de vie. N’hésitez pas à choisir cette ville où il fait bon vivre ! Vous pouvez également opter pour une ville attractive où vous ne vous ennuierez jamais.

Les espaces verts, la vie culturelle et l’accessibilité avec les transports en commun sont également des critères très importants aux yeux des touristes. Quand on cherche à s’installer, nous devons aussi éviter certains désagréments, comme les embouteillages, qui sont particulièrement nombreux dans cette ville.

Pour passer un bon séjour, il existe aussi autre chose à prendre en compte : l’accueil réservé aux visiteurs. En effet, être bien accueilli dans une ville par les habitants et les commerçants est primordial pour passer du bon temps. Un classement a récemment été réalisé à ce sujet par la plateforme de réservations Booking. D’après cette étude, une ville française se démarque pour son très bon accueil aux touristes.

Crédit photo : iStock

La ville la plus accueillante de France

Selon le classement de Booking, la ville française la plus accueillante se trouve dans le sud, dans le Vaucluse. En effet, il s’agit de Roussillon. Cette commune a été élue ville la plus chaleureuse de France grâce à la sympathie des habitants et des commerçants. En plus de cela, cette ville dépayse les touristes grâce à ses maisons colorées.

“Quand on voit cette espèce de falaise à la couleur ocre, c’est magique, avec la verdure des pins. Ce qu’on en voit dans un premier abord, c’est tout à fait charmant, impressionnant et attachant”, a confié Bruno, un Parisien de passage dans la région, à France Bleu.

Crédit photo : iStock

À la suite du classement, on retrouve Arc 1950 (Rhône-Alpes), Riquewihr (Alsace), Eguisheim (Alsace), L'Isle-sur-la-Sorgue (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Kaysersberg (Alsace), Bédoin (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Saint-Rémy-de-Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur), Aigues-Mortes (Languedoc-Roussillon) et Saint-Émilion (Aquitaine).

Vous savez désormais où vous rendre en France pour être sûr d’être bien accueilli !