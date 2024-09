Dans ce village français, les habitants vivent plus longtemps et voici pourquoi

Où faut-il vivre pour rester en bonne santé le plus longtemps possible ? Si vous vous posez la question, il semblerait que nous ayons trouvé la réponse.

Quand nous décidons d’emménager quelque part, notre choix peut être motivé par notre carrière professionnelle, notre envie d’être près de nos proches ou la volonté de vivre près de la nature. Mais où faut-il vivre pour rester en bonne santé le plus longtemps possible ? Devons-nous aller à la campagne, en pleine montagne, près de la mer ?

En France, il existerait un village où l’air est tellement pur qu’il rallongerait l’espérance de vie de ses habitants. On vous en dit plus.

Crédit photo : iStock

Vivre longtemps et en bonne santé

Situé à 2 040 mètres d’altitude, en plein coeur des Hautes-Alpes, le village de Saint-Véran a une réputation insolite. À cet endroit, l’air serait tellement pur qu’il augmenterait l’espérance de vie des habitants. En effet, les personnes qui habitent à Saint-Véran vivraient plus longtemps et en meilleure santé. Les centenaires ne sont pas rares dans cette commune, réputée pour être la plus haute d'Europe.

Ce phénomène s’explique scientifiquement car à Saint-Véran, les habitants vivent loin de la pollution des villes, du trafic routier et des usines. En plus de cela, le fait de vivre en altitude permet de profiter d’un air particulièrement pur. Des études ont notamment prouvé qu’il est bénéfique de vivre en montagne. Respirer un air pur permet d’améliorer les fonctions cardiovasculaires, d’augmenter le nombre de globules rouges dans le sang et de réduire les maladies chroniques comme l’hypertension ainsi que les problèmes respiratoires. Une meilleure qualité de l’air garantit une meilleure oxygénation des cellules, ce qui rend nos corps plus résistants aux infections et aux maladies.

Crédit photo : iStock

En plus d’améliorer votre santé, vivre à Saint-Véran est une bonne idée puisque ce village est bourré de charme. Avec ses rues pavées, ses maisons traditionnelles en bois, ses églises anciennes et ses cadrans solaires typiques, ce village vous plaira à coup sûr. Les amateurs de randonnée pourront passer des heures en pleine nature, en haut des montagnes ou près des lacs, tandis que les plus gourmands pourront se régaler de fromage et de produits locaux.