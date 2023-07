Ces 5 plus beaux “beach clubs” d'Asie vont vous donner envie de voyager (et d'y faire la fête)

Vous rêvez de prendre des vacances et de vous envoler vers un paradis au bout du monde ? Ça tombe bien ! Tour d’horizon de 5 plus beaux clubs de plages d’Asie du Sud-Est.

Lorsque l’on part en vacances, on rêve souvent de farniente, de plage, de relaxation et de soirées sur le sable fin. En Asie du Sud-Est, certains lieux incontournables sont réputés pour allier l’utile à l’agréable : la détente et la fête. C’est notamment le principe des “beach clubs”, comprenez en français les “clubs de plage”.



Crédit : Hyatt Regency Da Nang Resort

Qu’ils fassent partie d’un "resort" ou encore qu’ils soient situés sur une plage paradisiaque, il en existe de nombreux, mais il est important de bien les choisir. On vous propose de découvrir notre top 5 des beach clubs d’Asie, testés et approuvés !



Crédit : Hyatt Regency Da Nang Resort

#1 Banwa Private Island, Palawan, Philippines

Sur une île privée aux Philippines, se trouve le resort Banwa. Cette île dont la zone marine est protégée est un véritable joyau de six hectares. Sur place, vous pourrez profiter du resort d’exception et de merveilleuses soirées sur la plage et surtout du restaurant bar Latitude, qui offre une vue imprenable sur le lagon.

#2 Palmilla, Bali, Indonésie

En Indonésie et surtout sur l’île de Bali, les beach clubs sont très répandus. Alors que certains ont déjà fait leur réputation, comme le Ku De Ta à Seminyak ou encore le Potato Head, on vous présente un petit nouveau situé dans la zone d’Uluwatu : Le Pamilla. Au programme : piscine à débordement, “beds” (lits) XXL les pieds dans le sable, qui peuvent accueillir plus de cinq personnes et vue sur la mer. Une pépite à ne pas manquer.

#3 Hyatt Rgency Da Nang Resort, Vietnam

Dans ce resort situé au centre du Vietnam à Da Nang, les visiteurs peuvent profiter du beach club Vive Océane. Ici, on peut déguster des plats raffinés à la cuisine méditerranéenne et vietnamienne avec une vue imprenable et panoramique sur la mer et précisément la plage de sable blanc de My An. Il est également possible de se détendre dans des cabanes privées situées sur la plage et de déguster des cocktails signatures. Dépaysement et farniente garantis.

#4 Six Senses Con Dao, Vietnam

Le Six Senses de l’île de Con Dao fait partie de l’un des plus beaux beach clubs du Vietnam. Alors que l’île possède des plages de sable blanc, le restaurant By The Beach offre une vue paradisiaque. L’élephant Bar, avec ses fauteuils suspendus et le Splash Bar, permettent aussi de faire la fête dans un paradis isolé.

#5 Catch Beach Club, Phuket

Avis aux voyageurs en Thaïlande, le Catch Beach Club est un incontournable pour se relaxer et faire la fête. Des cabanes ou “beds” sont disposés sur la plage et autour de la piscine. L’emplacement est idéal pour admirer le coucher du soleil. À noter que tous les vendredis soir, un spectacle sur la plage est organisé. Un rendez-vous à ne pas manquer.