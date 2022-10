Pourquoi le Vietnam est LA destination à choisir pour vos prochaines vacances ?

Envie de vous envoler vers de nouveaux horizons ? Le Vietnam est devenu en quelques années une destination très prisée des voyageurs. Et voici pourquoi.

Et si vous passiez vos prochaines vacances en Asie au Vietnam ? Depuis quelques années, le Vietnam est devenu l’un des lieux les plus touristiques du monde. Très appréciée des voyageurs, cette région possède de nombreux atouts et des paradis parfois cachés. Après deux années de pandémie mondiale et de restrictions sanitaires, les autorités vietnamiennes ont rouvert depuis plusieurs mois leurs frontières pour les touristes, mais avant toute chose, nous allons vous expliquer quelles sont les formalités avant de partir au Vietnam.

Quelles sont les formalités avant de partir au Vietnam ?

La première chose à laquelle penser après avoir pris son billet d’avion pour le Vietnam, c'est le visa. Pour entrer dans le pays, il y a quelques formalités à respecter. Bien que la vaccination ou un test PCR négatif ne soient pas obligatoires, il est primordial de faire une demande de visa au préalable. Pour éviter toute contrainte et erreur dans sa demande de visa en ligne, il est conseillé de se faire aiguiller par des professionnels. Action-Visas.com propose de vous aider dans vos démarches.



Crédit : Unsplash

Quel visa choisir ?

Le site Action-visas.com propose de s’occuper pour vous de la demande d’un visa d’entrée pour le Vietnam sur passeport ou bien en ligne, avec un e-visa valable 30 jours. En cas d’un séjour plus long, il est possible de prolonger son séjour. Comment ? En sortant du pays et en réalisant une nouvelle demande de visa en ligne. Le e-visa est idéal pour les touristes qui souhaitent visiter le Vietnam ainsi que pour les travailleurs indépendants, de type digital nomade ou encore pour des voyages d’affaires. Entre paysages dépaysants, plages à couper le souffle, culture fascinante, vous allez voir que le Vietnam a tout pour plaire.

Ces lieux à ne pas manquer au Vietnam

Riche de sa culture, sa nourriture, sa religion boudhiste et inspirante et de ses paysages à couper le souffle, le Vietnam rassemble tous les critères pour s’offrir un séjour de rêve.

#1 Une immersion à Hanoï

Quoi de mieux que la ville de Hanoï pour débuter son séjour au Vietnam ? Célèbre pour son architecture et connue pour être la deuxième plus grande ville du pays derrière Ho Chi Minh, Hanoï vous promet une déconnexion totale.

À quelques kilomètres de Hanoï, offrez-vous un dépaysement au cœur de la nature luxuriante en vous rendant dans la ville de Ninh Bình. Appelée aussi la Baie D’Halong Terrestre, elle abrite un lieu d'exception : Trang An. Un site classé à l’UNESCO. Ce lieu magique vous plongera au cœur d’une nature luxuriante et de la découverte d’une ville antique du Vietnam.

Crédit : Unsplash

#2 La découverte de la belle Da Nang

Souvent boudée par les touristes, cette ville située au centre du Vietnam sur la côte est pourtant riche de paysages à couper le souffle. Aussi appelée la ville des ponts, Da Nang possède des plages de sables blancs paradisiaques, comme celles de My Khe beach ou encore My An Beach. Sans oublier la célèbre montagne de marbre iconique à découvrir ou encore la péninsule de Son Tra, riche de sa nature luxuriante. Il est également possible d'apprécier le sublime Golden Hands Bridge, le célèbre pont avec les mains à Ba Na Hills.

Crédit : Unsplash

#3 Zoom sur le joyau culturel Hội An

À une quarantaine de minutes de route de Da Nang, la ville de Hội An, aussi appelée ville des lumières, est un joyau culturel classé à l’UNESCO. Très prisée par les touristes, elle regorge d’activités traditionnelles. Le soir, la ville s’illumine, aux couleurs des lampions et les voyageurs peuvent s’offrir une balade le long du canal sur des bateaux typiques vietnamiens.

Crédit : Unsplash

#4 Farniente sur les îles Cham

Qui a dit que le Vietnam n’offrait pas de sublimes îles paradisiaques à ses voyageurs ? Les îles Cham, situées à 45 minutes de bateau de Da Nang sont célèbres pour leur paysage de carte postale. Les amateurs de plongée et de snorkeling seront au paradis.

Crédit : Unsplash

#5 Balade sur la Baie D’Halong

C’est sûrement le lieu le plus majestueux du Vietnam. Cette baie naturelle de plus de 1500 km carrés offre des paysages grandioses entre montagnes, grottes et îles. Alors, prêt.e.s à décoller ?

Crédit : Unsplash