Ces destinations interdisent des crèmes solaires sur les plages sous peine d'amende

Vous l’ignorez peut-être, mais plusieurs destinations de rêve ont décidé d’interdire l’utilisation de certaines crèmes solaires sur les plages pour protéger la faune et la flore.

C’est bien connu : le produit de protection solaire fait partie des objets indispensables à glisser dans sa valise avant de partir au soleil. Le hic ? Plusieurs destinations issues des quatre coins de la planète ont interdit l’utilisation de certaines crèmes solaires sur les plages pour protéger les massifs de coraux.

Crédit Photo : iStock

En effet, certains produits renferment des composants toxiques pour la nature, tels que l'oxybenzone, le benzophénone ou encore le parabène, précisent nos confrères du Figaro. Découvrez ci-dessous la liste des destinations interdisant la crème solaire.

Les Palaos (Océanie)

Crédit Photo : iStock

Cet archipel composé de plus de 500 îles n’hésite pas à infliger une amende de 1000 dollars (environ 916 euros) aux personnes vendant des produits de protection solaire composés d’oxybenzone, d’octocrylene et de deparabènes. De leur côté, les touristes se verront confisquer leurs tubes de crème en arrivant sur l’île. Une mesure qui vise à protéger les les 700 espèces de récifs coralliens.

La Thaïlande

Crédit Photo : istock

Même son de cloche pour la Thaïlande. C’est en 2021 que le pays du sourire a fait le choix de bannir certaines protections solaires considérées comme nocives pour les coraux. Une interdiction qui concerne les plages et les parcs nationaux marins. Comme le précise le Figaro, les contrevenants s’exposent à une amende de 100 000 bahts thaïlandais (environ 2690 euros).

États-Unis

Crédit Photo : iStock

Hawaï, Floride, Californie… Certaines villes de ces États américains ont interdit l’usage des crèmes solaires composées d’octinoxate et d’oxybenzone. Mais ce n’est pas tout ! Les îles vierges des États-Unis ont suivi cet exemple, en mars 2020, concernant les produits contenant de l’octocrylene et l’octinoxate.

Amérique centrale

Crédit Photo : iStock

Cette interdiction s’applique dans certains parcs naturels de Basse-Californie, au Mexique. Cette fois-ci, cette loi s’applique aux produits de protection solaire non biodégradables. Elle concerne aussi différentes plages et réserves naturelles du pays et du Costa Rica.

Toujours selon le Figaro, les îles Galápagos (Équateur), la République des îles Marshall (Océanie) et l’île d’Aruba (Venezuela) ont également mis en place cette interdiction.