15 destinations de rêve pour profiter des vacances d'été 2023

C’est très bientôt l’été et forcément, tout le monde réfléchit à la destination pour laquelle ils vont opter pour profiter pleinement de leurs vacances. On vous propose une liste de quinze lieux paradisiaques à découvrir seul, entre amis ou en famille pour les vacances. Une chose est sûre, quelque soit votre choix, vous n’allez pas regretter vos vacances.

Où partir cet été en vacances ? / Crédit photo : iStock / sam utc

Quand on regarde la météo actuellement, on a dû mal à s’imaginer que l’été arrive dans un petit mois. Le soleil risque donc de nous prendre tellement par surprise qu’on n’aura même pas pensé à réserver nos vacances pour la période estivale imminente. Pourtant, il serait dommage de passer à côté de bonnes opportunités, surtout lorsqu’on regarde la liste de destinations que l’on vous propose pour ces vacances, pour le printemps ou l'été à venir, loin de la France.

De l’Espagne à la Nouvelle-Zélande, en passant par le Sénégal, le Japon, le Guatemala ou encore la Bulgarie, dans l’ordre que vous souhaitez, vous avez l’embarras du choix pour passer des vacances de rêves dans des endroits du monde incroyables qui sont encore à découvrir.

Ainsi, on vous a donc concocté une liste de quinze destinations de premier plan, à travers le monde, qui pourrait bien être votre prochain lieu de villégiature, lors de l'equinoxe ou du solstice. Il ne vous restera plus qu’à faire tourner le globe, envoyer une fléchette et réserver vos billets d’avion au plus vite, ainsi que votre valise, pour passer des vacances incroyables cet été ou ce printemps, dans le meilleur hébergement au meilleur prix, avec ou sans piscine..

1. Almeria et la réserve naturelle de Cabo de Gata, Espagne

Quand on pense à l’Espagne, on pense d’abord aux villes touristiques comme Barcelone et Alicante, ou encore les îles comme les Canaries, les Baléares ou Ibiza. Mais avez-vous déjà pensé à poser vos valises en Andalousie, et plus précisément à Almeria, pour des vacances incroyables.

La province sud de l’Espagne est immense et de nombreuses villes sont à découvrir comme Séville, Malaga ou Grenade mais Alméria a le mérite de se situer à côté de l’un des plus beaux parcs naturels d’Europe, Cabo de Gata.

L'Alcazaba surplombe la ville d'Almeria, à découvrir cet été pour les vacances / Crédit photo : iStock / sam utc

Le long de la Méditerranée, vous pourrez découvrir plein de charmantes petites villes comme Agua Amargua, Aguadulce, Carboneras, Las Negras et la festive Mojacar. Almeria est l'une des villes les moins chères d'Europe et possède des trésors architecturaux comme la citadelle d'Alcazaba. Et sa gastronomie est à tomber par terre ! Le must pour des vacances idéales, lors de l'equinoxe ou du solstice, dans le meilleur hébergement au meilleur prix, avec ou sans piscine.

De plus, Alméria est entouré par le désert de Tabernas, au nord, où ont été tournés de célèbres films western spaghettis, et par le parc naturel de Cabo de Gata à l’est, qui renferme de magnifiques criques à couper le souffle.

2. La Bulgarie, la découverte des Balkans

La Bulgarie, un beau pays à visiter cet été. Crédit : Istock

Méconnue, la Bulgarie est le pays le plus méridional des pays de l'Est, située entre la mer Noire et les massifs montagneux qui bordent la vallée du Danube. Le paysage s'étend entre des kilomètres de plage dorée, des forêts luxuriantes , des monastères orthodoxes, la vallée des Roses, des tombeaux thraces, disséminés entre des villes sublimes à découvrir comme la capitale Sofia, Plovdiv et l'historique Veliko Tarnovo. Une destination peu commune pour des vacances au top, avec ou sans piscine.

3. La Croatie, la destination radieuse de la Méditerranée

La Plaža Pučišća en Croatie, une destination idéale pour cet été. Crédit : Istock

En 2023, la Croatie rejoint l'espace Schengen et la zone euro, donc plus besoin de faire le change pour découvrir ce magnifique petit pays, situé entre la mer Méditerranée et l'Europe centrale. Le moment parfait pour découvrir ce pays pendant les vacances, de printemps ou d'été, dans le meilleur hébergement au meilleur prix, avec ou sans piscine.

Si l’on pense inévitablement au bijou qu’est la ville de Dubrovnik, la Croatie réserve bien plus de trésors à l’instar du millier d’îles et d’îlots répartis sur 1750 km sur la côte. Dans l’arrière-pays, on découvre des parcs nationaux ainsi que des villes et des villages au patrimoine sublime comme Pula, Zadar, Split et la capitale Zagreb.

4. Le Japon, de nouveau ouvert au monde

Visiter le Japon cet été. Crédit : IStock

Après trois ans de fermeture causée par l'épidémie de Covid-19, le Japon est enfin de nouveau ouvert aux touristes étrangers. L'occasion est donc parfaite pour aller découvrir, ou redécouvrir le pays du Soleil Levant et sa culture unique au monde, loin de la France, lors de l'equinoxe ou du solstice,dans le meilleur hébergement au meilleur prix, avec ou sans piscine.

Plusieurs options de destinations sont possibles à commencer par la capitale Tokyo et son environnement urbain électrisant. Il y a aussi Kyoto, l'ancienne capitale impériale, ville des arts et des geishas, du thé et de l'ikebana. Mais également Osaka, Nara, Nikko et Hakone, la porte du mont Fuji où fleurissent les cerisiers majestueux au printemps.

5. La Ligurie, trésor de l’Italie

Retour en Europe avec la bellissima Italie, et plus précisément la région de la Ligurie où se trouve l’une des merveilles du pays, les villages des Cinque Terre, qui peuvent être victimes de leur succès. La Ligurie, située entre la frontière française et la Toscane, entre les Alpes et la Méditerranée, a beaucoup à offrir en termes d’évasion pour les vacances de printemps et d'été.

Les villages des Cinq Terres, en Ligurie, pour des vacances de rêve cet été / Crédit photo : iStock / sam utc

La capitale Gênes est un must-see avec sa vieille ville, la plus grande d’Europe, tandis que vous ne résisterez pas au charme des villages de pêcheurs qui bordent la côte comme Camogli et Portofino. Enfin, les Alpes ligures offrent un magnifique point de vue sur la Méditerranée.

6. Zanzibar, l’île aux épices

Partir en Tanzanie, une destination paradisiaque. Crédit : IStock

"Remplis le réservoir qu'on se barre à Zanzibar" ! On ne saurait mieux le dire, même si pour s'y rendre en vacances, il faut surtout remplir le réservoir de son bâteau. Située à une quarantaine de kilomètres de la côte de la Tanzanie, l'île de Zanzibar, surnommée "l'île aux épices", est un vrai petit paradis sur Terre, dans le meilleur hébergement au meilleur prix, avec ou sans piscine.

Carrefour de plusieurs mondes sur l'océan Indien, elle possède des plages de sable blanc, bordées de palmiers et de cocotiers, de quoi en faire rêver plus d'un. Pour l'anecdote, la capitale Stone Town est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

7. L’Egypte, au fil du Nil

Voiliers traditionnels du Nil près des rives d’Assouan en Égypte. Crédit : IStock

Il suffit de prononcer son nom pour être invité au voyage et à la découverte. Le Nil, fleuve mythique et le plus grand du monde, est un itinéraire à lui tout seul au coeur de l’Egypte. On peut tout aussi bien descendre le Nil dans le sens Assouan-Louxor ou le remonter dans le sens Louxor-Assouan, lors de l'equinoxe ou du solstice.

Une excursion fluviale à faire à bord de bateaux à voile ou en bateau de croisière classique qui vous permettra de découvrir l’Egypte au fil du Nil, avec la Vallée des Rois, la Vallée des Reines, les temples de Kom Ombo, d’Edfou, ainsi que les sites de Louxor et d’Assouan. Sans oublier l’île Philae qui abrite le temple d’Isis, trésor architectural, et la découverte de toute la faune sauvage du fleuve.

8. Istanbul, au coeur de la Turquie

De nos jours, quand on vous parle d'Istanbul et de la Turquie, c'est qu'il ne vous reste plus beaucoup de cheveux sur le crâne. Pourtant, même pour les chevelus, Istanbul, à cheval sur les continents européens et asiatiques, est un véritable bouillon de culture. Vous y découvrirez la basilique Sainte-Sophie, la Mosquée bleue et le palais de Topkapi, sans oublier le grand bazar où il va falloir être un fin négociateur, surtour pour dénicher le meilleur hébergement au meilleur prix, avec ou sans piscine.

Istanbul, à la coirées des continents pour de belles vacances cet été / Crédit photo : iStock / sam utc

9. Le Sénégal, entre plages et savane

Une baie à Ngor au Dakar. Crédit : IStock

Le Sénégal possède l'un des territoires les plus variés d'Afrique de l'Ouest. Au-delà de la capitale Dakar et de son environnement trépidant, sur le littoral, vous pouvez aussi découvrir l'intérieur du pays, de la Petite-Côte au Fouta-Djalon, en passant par le Siné Saloum, le parc animalier du Niokolo Koba et le pays débik. Enfin, au large du Sénégal, prenez une claque historique en visitant l'île de Gorée qui fut, jadis, le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine.

10. La Nouvelle-Orléans, jazz avec les croco

Quand on pense aux États-Unis, on pense naturellement à New York, Miami, Los Angeles, San Francisco ou encore Las Vegas pour s'assurer des vacances festives. Franchement, la Nouvelle-Orléans et saveur de France n'ont rien à envier à personne est demeure une sublime étape à ne pas manquer dans le cadre de vacances, lors de l'equinoxe ou du solstice, avec ou sans piscine.

Le Quartier français à la Nouvelle-Orléans, pour des vacances de rêves cet été / Crédit photo : iStock



Située en Louisiane, la Nouvelle-Orléans est réputée pour son Quartier Français avec son architecture hors du temps. Capitale du jazz et du blues, c'est la fête assurée dans tous les coins de rue. Hors de la ville, vous aurez le dépaysement le plus total dans les bayous et ses alligators, sans oublier la route des anciennes plantations pour prendre une autre claque historique.

11. Le Guatemala, petit pays pour grande découverte

Situé au sud du Mexique, le Guatemala est l’un de ces pays méconnus qui a beaucoup de trésors à faire découvrir. Les paysages naturels sont à couper le souffle, entre les volcans en activité, les lacs d’altitude, les forêts tropicales, les villages esseulés sur les hauts plateaux, le tout coincé entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique.

À la découverte du Guatemala pour des vacances de rêve cet été / Crédit photo : iStock / sam utc

Son architecture et sa culture viennent directement de l’époque précolombienne car 60% des Guatémaltèques descendent des Mayas, conservant leurs langues, leurs coutumes et leur folklore. Un héritage à découvrir sur les sites archéologiques comme le Tikal.

12. Bahia, le coeur vibrant du Brésil

Quand on pense au Brésil, on pense inévitablement à Rio de Janeiro et à l’Amazonie mais le vrai coeur du pays se situe à Bahia, un État situé dans le sud de la région Nordeste, sur la côte Atlantique.

C’est dans cette baie immense que les Portugais ont fondé la ville de Salvador et ses 365 églises, ce qui lui vaut le surnom de “Rome noire du Brésil”. Berceau de la capoeira, Salvador est un incontournable avec ses plages interminables au fil de la Linha Verde et ses zones montagneuses de la Chapada Diamantina, invitant à la randonnée. Sans oublier les îles tropicales paradisiaques comme Itaparica ou l’archipel de Tinharé.

Bahia, le coeur vibrant du Brésil pour des vacances de rêve / Crédit photo : iStock

13. La Colombie britannique et l’Ontario, le Canada du Pacifique

Visiter Jerico en Colombie pour les vacances d'été. Crédit : Istock

Là encore, on prend les idées reçues à contre pied car le Canada, ce n’est pas que Montréal et le Québec. À l’autre bout du continent, loin de la France, sur la côté Pacifique, se trouvent l’Ontario et la Colombie britannique. Vestige de l'histoire du Canada, cette région est celle des “premiers Canadiens” et des “premières nations” peuplés par les amérindiens.

C'est donc une véritable plongée dans une diversité culturelle et linguistique qui sera à découvrir, de l'île Manitoulin à la baie Géorgienne dans l'Ontario, en passant par Vancouver, Whistler et l'archipel d'Haïda Gwaïï en Colombie britannique.

14. La Malaise, d’île en île

Temple bouddhiste de KEK Lok Si à Penang en Malaisie. Crédit : Istock

Loin de la France, cap sur l'Asie et plus précisément sur l'est de la Malaisie et ses innombrables îles et archipels de rêve comme Tioman, les Perhentian, Kapas ou Redang. Des plages et des lagons paradisiaques, des jungles à la faune riche et la faune exubérante, sans oublier les eaux cristallines, lors de l'equinoxe ou du solstice, avec ou sans piscine.

La Malaisie est un lieu parfait pour road trip d’exception, printemps ou été, où vous pourrez vous adonner à des activités sous-marines. Enfin, dans la mangrove de Cherating, ne manquez pas le spectacle magnifique offert par les lucioles à la nuit tombée.

15. La Nouvelle-Zélande, au pays du Seigneur des Anneaux

Lever de soleil à Te Mata Peak, Nouvelle-Zélande. Crédit : Istock

Pour finir ce top, on vous emmène en Océanie, mais pas plutôt que l’immense pays qu’est l’Australie, on vous propose la Nouvelle-Zélande. Réputée pour ses paysages aperçus dans la célèbre trilogie du Seigneur des Anneaux, la Nouvelle-Zélande a cette image de paradis terrestre.

La population y est très accueillante, sa faune et sa flore sont uniques et la culture Maori est fascinante à découvrir. Et puis qui n'a jamais rêvé de visiter le village des Hobbits pour des grandes vacances ?