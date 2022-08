Voyage : cette astuce pour éviter l'excès de bagage devient virale !

Exit les frais de bagages supplémentaires, cette TikTokeuse a dévoilé une astuce ultra efficace pour contourner les excès de bagage à l’aéroport. Spoiler : ça fonctionne.

Les voyageurs se reconnaîtront : il n’est pas toujours facile de ne pas dépasser le poids de bagage autorisé lorsque l’on part ou que l’on revient de vacances. Et lorsque que l’on doit payer un surplus, cela fait mal au porte-monnaie. Mais une tiktokeuse prénommée Larissa, connue sous le pseudo @itsmelarry, a dévoilé une astuce de génie, qui permet de voyager sans problème et sans se soucier du poids de ses bagages.

Une astuce devenue virale

Dans une vidéo sur Tik Tok, vue par plus de 4,6 millions de personnes, la jeune femme se filme en train de remplir une housse de coussin de vêtements. Un coussin qu’elle prendra ensuite dans l’avion pour s’endormir en plein vol. Il est également possible d'utiliser les oreillers de voyage adaptés à la tête.

Dans la vidéo, la voyageuse révèle avoir économisé plus de 80€ d’excédent de bagage grâce à cette astuce. Après le buzz de cette astuce, de nombreux tiktokeur ont voulu tenter l’expérience. Résultat ? Ça fonctionne ! On parie que vous serez les prochains à tester cette astuce. De notre côté, on part bientôt en voyage, on est tenté par l’expérience. Et vous ?