Voyage : découvrez les paysages fascinants de la Nouvelle-Zélande

David Hoepfner, un photographe professionnel, s’est rendu en Nouvelle-Zélande en 2020 et a capturé la beauté de ce pays. Zoom.

Et si on s’évadait à près de 20 000 km de la France en découvrant les paysages fascinants de la Nouvelle-Zélande ? C’est ce qu’a choisi de faire David Hoepfner, un photographe professionnel. Lors d’un voyage au bout du monde en 2020, il a capturé le paysage majestueux de la Nouvelle-Zélande. Dans un travail appelé “I raro i nga whetu", qui veut dire “Sous les étoiles” en Maori, le photographe met en lumière la beauté de cette région, à la fois nature, sauvage et résolument moderne.

Une ode à la nature

Interrogé par Bored Panda, le photographe a déclaré sur son travail : "I raro i nga whetu" n'est pas seulement une ode au romantisme, mais une recherche avec des moyens modernes d’une époque en évolution rapide. Grâce à des sources lumineuses uniques, je donne vie à des scènes désertes. De cette façon, on peut sentir à quel point l'homme et la nature sont liés. Surtout, les étoiles brillent dans le ciel incroyable de la Nouvelle-Zélande. Loin de toute pollution lumineuse, le spectateur est transporté dans un moment calme au milieu de la nuit.” Et il faut avouer que ses images sont à couper le souffle.

En plus des ciels étoilés, la Nouvelle-Zélande offre des paysages époustouflants, comme des montagnes étendues à perte de vue ou encore des villages isolés. Petit tour d’horizon en images sur ce paradis au bout du monde.



Crédit : David Hoepfner

