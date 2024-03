Voici les 5 plus beaux voyages en train du monde en 2024, pour une expérience inoubliable

Plus respectueux de l’environnement, les voyages en train ont le vent en poupe. L’occasion de vous présenter les plus belles expériences à vivre sur les rails du globe.

Vous avez envie de voyager, mais les avions, ça vous branche moyen ? Pas de panique, reste encore la solution du train. En plus d’être idéal pour respecter l’environnement et son impact écologique, voyager en train permet de vivre des expériences uniques à travers le monde et de découvrir de merveilleux paysages. Il existe d’ailleurs des voyages incroyables à découvrir dans le monde. On vous dévoile le top 5 :



Crédit : Orient Express

#1 L’Orient Express à Venise

Le train Venise - Simplon Orient Express a été mis en service en 1883. C’est l’un des trains les plus luxueux du monde, avec un style rétro. Il rejoint plusieurs destinations, comme Paris, Londres, Venise, Istanbul, Budapest. Côté prix : il faudra compter 4750€ pour un Venise Paris dans une cabine avec deux couchettes.

Crédit : Orient Express

#2 L’Eastern & Oriental Express de la Thaïlande à Singapour

Un Bangkok - Singapour, ça vous dit ? L’Eastern & Oriental Express permet à ses voyageurs de découvrir des paysages magnifiques sur plus de 2000 km. Luxueux et très confortable, l’Eastern & Oriental Express parcours des paysages au bord de la mer de Chine, longe les rizières ou encore les montagnes. Le prix ? Il faut compter 3000€ pour deux couchettes.

Crédit : L'Eastern & Oriental Express

#3 Le Rocky Mountaineer au Canada

Envie de découvrir les montagnes canadienne ? Le Rocky Mountaineer est idéal. Les voyageurs peuvent y découvrir de sublimes paysages au bord de lacs ou de rocheuses. Le trajet vaut le détour. À noter qu’il circule uniquement de mi-avril à mi-octobre. Le prix : 1000€ pour deux jours.



Crédit : Rocky Mountaineer

#4 Le Shinkansen au Japon

Véritable plongeon dans le futur, le Shinkansen est l’un des trains les plus rapides du monde puisqu’il va à plus de 300 km/h et parcours le Japon. Le prix ? Le trajet coûte environ 170€.



Crédit : Shinkansen

#5 Le Rovos Rail en Afrique du Sud

Et si vous pouviez visiter l’Afrique en train ? Avec des voyages allant de 2 à 15 jours, le Rovos Rail mis en service en 1989 rejoint des régions d’Angola ou de Namibie. De quoi découvrir de sublimes paysages d’Afrique. Le prix ? 1500€ pour un aller simple.



Crédit : Rovos Rail

Alors, lequel de ces voyages de rêve en train vous tente le plus ? En tout cas, vous avez l'embarras du choix et la certitude d'être dépaysé !