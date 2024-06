Voici la liste des 20 plus beaux pays du monde, et la France est très bien placée !

C’est un classement qui est difficile à établir tant les votes sont subjectifs. Néanmoins, un guide de voyage a voulu s’y coller et il vient de dévoiler le top 20 des plus beaux pays du monde.

Comment classer les 20 pays les plus beaux du monde quand les avis divergent ? Le guide de voyages britannique Rough Guides a demandé aux internautes de le faire. Ces derniers, s’ils voyagent beaucoup, semblent donc les mieux placés pour établir un classement… au risque parfois d’un parti pris ?

Bonne nouvelle concernant la France, puisque notre pays figure dans le top 5. l'Hexagone confirme sa belle tendance à attirer les visiteurs, visiblement charmés par nos magnifiques paysages, notamment les « champs de lavande de Provence ». Autre preuve s’il en est, en 2023, le Forum économique mondial avait lui aussi dressé son classement. Il avait placé la France à la quatrième place des plus beaux pays du monde.

Les internautes de Rough Guides ont quant à eux placé la France dans le top 5. Elle rejoint deux autres pays européens sur ce podium.

L’Océanie et l’Amérique s’invitent sur le podium

Le Mont-Tremblant, Canada. Crédit photo : Christine944/ iStock

Si les pays européens sont bien représentés dans le top 5 du classement, c’est un pays d’Océanie qui récolte les suffrages. En effet, la Nouvelle-Zélande a été élue plus beau pays du monde. La « diversité des paysages » et le « contraste des paysages entre montagnes et plages » a tapé dans l'œil des votants.

En deuxième position de ce classement, on retrouve l’Italie. Le pays perd son titre attribué l’année dernière mais semble toujours faire partie des pays les plus plébiscités par les touristes. « L'Italie a tout ! C'est le pays le plus complet au monde », écrit même Rough Guides.

C’est un pays d’Amérique qui complète le podium et pas des moindre : le Canada. Les votants ont été conquis par le « large éventail d'expériences de voyage » à faire et par les villes de Toronto et Montréal.

La ville de Lucerne, Suisse. Crédit photo : OlyaSolodenko/ iStock

Enfin, c’est la Suisse qui devance la France avec ses « belles villes impeccables », mais surtout ces superbes paysages verdoyants et ses montagnes.

Le Japon, qui avait été classé plus beau pays du monde haut la main l’an dernier par le Forum économique mondial arrive 20ème de ce classement. Comme quoi, les avis divergent selon les goûts. Découvrez le classement complet ci-dessous.

Les 20 plus beaux pays du monde selon les votants de Rough Guides :

1 - Nouvelle-Zélande

2 - Italie

3 - Canada

4 - Suisse

5 - France

6 - Royaume-Uni

7 - Norvège

8 - Australie

9 - Grèce

10 - Afrique du Sud

11 - États-Unis

12 - Chili

13 - Islande

14 - Argentine

15 - Croatie

16 - Inde

17 - Indonesie

18 - Portugal

19 - Slovénie

20 - Japon