Situé en France, cet édifice a été élu plus bel immeuble du monde

Il y a deux ans, la palme du plus bel immeuble du monde a été attribuée à l’Arbre Blanc, un superbe édifice situé à Montpellier (Hérault). Une récompense méritée pour cette merveille architecturale.

En 2020, l’Arbre Blanc, un magnifique édifice situé à Montpellier (Hérault) a été élu plus bel immeuble résidentiel du monde par le site spécialité Archdaily. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette tour mérite amplement ce titre.

Crédit Photo : L'Arbre Blanc

Un immeuble orignal et fascinant

À l’époque, cette merveille architecturale d’un blanc immaculé avait conquis le coeur de 95 000 votants et internautes du site. À noter que la compétition a décerné quinze récompenses.

Inauguré en 2019, l’Arbre Blanc a été imaginé par l’architecte japonais Sou Fujimoto, en collaboration avec les techniciens parisiens Nicolas Laisné, Manal Rachdi et Dimitri Roussel.

Au total, le bâtiment de 49 mètres de haut s’étend sur 17 étages, et abrite 113 logements, ainsi qu’un bar-restaurant panoramique au dernier étage, précise le comparateur easyVoyage.

Crédit Photo : L'Arbre Blanc

Le building détonne avec ses balcons allongés, et cette particularité originale lui a permis de remporter la palme du plus bel immeuble du monde. Toujours selon easyVoyage, le prix du m² varie entre 4000 et 5000 euros. Il y a deux ans, tous les appartements étaient tous loués ou vendus.

L'ARBRE BLANC: Cet immeuble de Montpellier a été élu plus beau bâtiment résidentiel à l’international https://t.co/qZ6Ox8uiRs #Architecture pic.twitter.com/ocG82DdRGf — Cipres-Group (@CipresSl) February 26, 2020

Parmi les autres lauréats du concours, nous retrouvons le Musée d’Yves Saint Laurent à Marrakech (Maroc) dans la catégorie «architecture culturelle», le Garden Hotpot Restaurant à Chengdu (Chine) dans la catégorie «plus beau restaurant», ou encore le cour de tennis Simonne-Mathieu à Roland Garros (Paris) dans la catégorie «architecture sportive».