Voici le plus beau village du monde... et il se trouve en France, selon ce célèbre guide américain

Le prestigieux magazine de voyage américain Travel + Leisure a fait un classement des plus beaux villages du monde. En première position se trouve un village français célèbre pour son charme pittoresque.

En France, on trouve de nombreux villages médiévaux remplis de charme qui ne demandent qu’à être connus, comme ce bourg au patrimoine vieux de 15 000 ans ou cette commune située à seulement 18 kilomètres du Touquet. Si certains sont encore méconnus du grand public, d’autres font partie des plus beaux villages de France et ont déjà reçu plusieurs distinctions. C’est le cas d’un village provençal qui séduit les Français et les touristes.

En effet, ce bourg a été élu plus beau village du monde selon le prestigieux magazine américain de voyage Travel + Leisure. Chaque année, ce média réalise un classement des plus beaux villages du monde. Parmi les 23 villages les plus populaires se trouvent des communes hollandaises, canadiennes, italiennes et grecques. Mais à la première place, c’est bien un village français que l’on retrouve dans ce classement prestigieux. Voici ce quelle commune il s’agit.

Le plus beau village du monde

Le village élu le plus beau du monde par le magazine américain est Gordes. Situé en Provence, à moins d’une heure de Marseille, il a conquis les journalistes et les touristes par son charme provençal. Ce village pas comme les autres est situé sur un rocher à plus de 300 mètres d’altitude. Ainsi, il offre un panorama exceptionnel sur la vallée et sur la montagne du Luberon, juste en face. Au cœur de 4 800 hectares de nature, il offre un point de vue magnifique depuis le rocher Bel Air.

Gordes est composé de 1 670 habitants. Avec ses maisons en pierre blanche, ses ruelles pavées, son imposante église et son château fort datant du Moyen Âge, il impressionne avec son patrimoine d’exception. D’après le site de la Ville de Gordes, le bourg a été construit autour du château au 11ème siècle, afin de créer une véritable forteresse protégée par des remparts. Par la suite, de nombreux artistes ont vécu dans le château comme Marc Chagall, Victor Vasarely, André Lhote ainsi que le peintre Pol Maya.

En plus d’être magnifique, ce village est très animé puisqu’un grand festival y est organisé l’été, où se produisent de nombreux artistes renommés dans un décor à couper le souffle.

“Gordes a tendance à être envahi de touristes pendant les mois d’été. Mais peut-on vraiment reprocher aux visiteurs de vouloir s’imprégner de la magie de l’un des plus beaux villages de France, voire du monde ? Perché sur une falaise au-dessus de la vallée, c’est une destination incontournable avec ses ruelles pavées, ses églises et son monastère ponctués de champs de lavande qui semblent tout droit sortis d’un livre de contes”, peut-on lire dans le magazine Travel + Leisure.

Explorer les alentours de Gordes

Si Gordes est un village français à ne pas manquer, il est également recommandé d’explorer ses environs. C’est le cas du village des Bories qui abrite des cabanes en pierre sèche datant du 17ème et du 18ème siècle. Parfaitement conservées, ces cabanes raviront les amateurs d’histoire. Si vous allez à Gordes, ne manquez pas l’abbaye de Senanque, où vous profiterez d’un vrai paysage de carte postale. Bâtie au milieu d’un champ de lavande, l’abbaye offre une vue magnifique.

Avec son patrimoine exceptionnel, ses maisons en pierre et ses points de vue, Gordes a conquis le cœur des journalistes du magazine américain. Il a devancé tous les autres villages remarquables, comme Shirakawa-go au Japon que l’on retrouve à la deuxième place, ainsi que Giethroom au Pays-Bas à la troisième marche du podium.