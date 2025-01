Cette astuce permet de prendre le train gratuitement mais peu de Français la connaissent

Si vous souhaitez voyager en train mais que les prix sont trop chers, il existe une technique légale qui vous permet de prendre le train gratuitement.

Les fêtes de Noël sont passées et vos finances l’ont bien senti. Malgré ça, la tentation de se faire un petit voyage demeure un projet abordable. Cependant, sur les différentes plateformes de réservation, même low cost, vous constaterez que les billets restent hors de prix.

Bien heureusement, il existe une méthode méconnue qui vous permet de voyager en train gratuitement. Cette astuce est permise avec le site Kidygo, qui propose aux voyageurs de se faire payer un trajet en train, en bus ou en avion, par des parents qui sont à la recherche d’accompagnateurs pour leurs enfants.

Que ce soit pour une destination française ou européenne, la plateforme met donc en relation des aspirants voyageurs en manque de sous avec des ménages ayant besoin d’un service de baby-sitting. La plupart des annonces mises en ligne concernent des trajets en trains en France, entre Paris et les grandes villes de province.

Créée en 2014, la plateforme reste pourtant méconnue et fait le bonheur généralement des étudiants et des parents divorcés. Auprès de France Info, une étudiante a témoigné de son expérience qui rentre dans le cadre d’un deal gagnant-gagnant. Celle-ci s’est déjà fait payer une vingtaine de billets via Kidygo en deux l’espace de deux ans :

“C’est très souvent le même genre de cas. Le papa habite à tel endroit, la maman à tel autre. Ils sont séparés et cherchent un moyen de déplacer l’enfant sans avoir à se déplacer.. Et donc on amène un enfant de l’un vers l’autre”

Un échange de bons procédés

Dans la moitié des cas, les parents proposent un billet intégralement remboursé. Autrement, la part remboursée varie en fonction de la date du voyage et du moment où les parents effectuent la réservation.

Comment faire pour devenir un “KidySitter” ? Il suffit de s’inscrire sur le site moyennant un abonnement de 9,90 euros par mois sans engagement (activé uniquement au premier trajet effectué). Si vous êtes un parent en recherche d’un accompagnateur, le site est gratuit.

Le voyageur doit fournir une preuve d'un casier judiciaire vierge, une carte et une photo d'identité, et devra compléter sa présentation en ajoutant diplômes, certifications et éventuelles expériences significatives (BAFA, colonies de vacances, gardes d'enfants, premiers secours, etc.) dans le but de rassurer les parents. Une fois le profil validé, le futur accompagnant peut alors proposer des trajets en train et/ou accéder aux demandes des parents.

Si un parent est intéressé par la candidature, le site procède à un échange de coordonnées. Un échange de bons procédés qui gagne à être connu.