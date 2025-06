« Honte à la SNCF » : elle prend le train pour sa chimiothérapie... et reçoit une amende pour une motif scandaleux

Alors qu’elle prenait le train pour se rendre à sa séance de chimiothérapie, une femme a reçu une amende pour une raison hallucinante.

Ce vendredi 20 juin, Ludivine, une mère de famille âgée de 39 ans atteinte d’un cancer, a vécu une mésaventure dont elle se serait bien passée.

Ce jour-là, la trentenaire s’est rendue à la gare de Compiègne (Oise) pour prendre un TER en direction de Paris. Un trajet qu’elle emprunte depuis six mois pour se rendre à l’institut Curie afin d’y suivre sa chimiothérapie, rapporte Le Parisien.

Crédit Photo : Wikimédia

Le hic ? Le train qu’elle avait prévu de prendre avait du retard. Face à cette situation, elle a décidé de monter dans le train précédent, qui se trouvait encore à quai.

Une fois installée, la passagère s’est empressée de payer son billet via son application mobile.

Crédit Photo : Shutterstock

Alors qu’elle approchait de gare du Nord, Ludivine a eu droit à une mauvaise surprise. Un contrôleur de la SNCF lui a infligé une amende de 50 euros.

La raison ? Selon l’agent, il est interdit d’acheter un billet après le départ du train. Un véritable choc pour la jeune femme.

Crédit Photo : Shutterstock

« J’explose en sanglots, je lui explique que je suis malade et que je gagne 12 euros par jour d’indemnités journalières. Que j’ai payé mon billet, et que 50 euros pour moi c’est énorme. Il reste impassible, se moque visiblement de moi et de ma vulnérabilité », a-t-elle raconté sur Facebook .

Avant d’ajouter :

« Il me faudra 5 jours d’indemnités pour payer ce trajet Compiègne-Paris pour aller me soigner, le méchant monsieur, il aura gagné 10% de mon amende (d’après mes recherches) car j’ai eu la bêtise et l’honnêteté de payer. Je suis épuisée et triste. C’est pas joli ce que vous faites, la SNCF : En rémunérant vos agents sur les amendes qu’ils mettent, vous contribuez à faire de ce monde un lieu d’indifférence et de cruauté ».