Pourquoi les trains sont-ils supprimés en cas d'orage ?

De violents orages ont éclaté partout en France ces derniers jours et de nombreux trains ont été supprimés. On vous en explique la raison.

Ces derniers jours, les températures ont augmenté partout en France et de violents orages ont éclaté dans certaines régions. En plus de faire des dégâts matériels, ces conditions météorologiques extrêmes ont des conséquences sur notre quotidien. Il est par exemple déconseillé de faire la vaisselle en cas d'orage. En plus de cela, la circulation des trains peut être perturbée. Ce fut par exemple le cas ce jeudi 26 juin en Île-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire et en Auvergne où de nombreuses lignes ont été perturbées.

Crédit photo : iStock

En effet, les trains peuvent être supprimés quand il y a des orages, mais pourquoi ? Réponse à une question que se posent de nombreux usagers.

Des trains supprimés

Les orages peuvent entraîner plusieurs conséquences comme une forte activité électrique, de la grêle de taille moyenne à grosse, des intensités pluvieuses marquées ainsi que de fortes rafales de vent, qui peuvent atteindre 120 km/h. Selon France 3, si les trains sont supprimés dans ces conditions, c’est avant tout pour garantir la sécurité des voyageurs. Cette mesure est prise pour éviter l’arrêt d’un train en pleine voie durant un orage. Dans certains cas, selon 20 Minutes, des limitations de vitesse peuvent être imposées dans certains secteurs.

Crédit photo : @TERHDF / X

La circulation des trains peut être perturbée pendant les orages, mais aussi après. Les vents violents peuvent faire tomber des arbres sur les voies et endommager les alimentations électriques. Dans ce cas, il faut attendre que les voies soient dégagées et que le réseau électrique fonctionne à nouveau pour que le trafic reprenne progressivement.

Bien qu'elles impactent les transports et le quotidien des usagers, ces mesures sont importantes et indispensables pour garantir la sécurité des voyageurs.