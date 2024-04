Cette auberge de jeunesse d'exception perdue au milieu de l'eau turquoise semble tout droit sortie d'une carte postale

Cette auberge de jeunesse perdue au milieu de la mer des Caraïbes semble tout droit sortie d’une carte postale.

Soleil, plage de sable blanc, eaux turquoises… Voici la recette idéale pour passer de bonnes vacances. Cela tombe bien car «La Casa en el Agua» (La Maison dans l’eau en français) réunit tous les ingrédients pour plaire.

Cette auberge de jeunesse se trouve dans les îles San Bernardo, au large de la côte colombienne, en pleine mer des Caraïbes. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet endroit est à couper le souffle.

La villa en bois repose sur des fondations en béton et servait autrefois de maison de vacances. Elle est entourée par l’eau et offre une magnifique vue sur la flore locale. Résultat : les touristes peuvent sauter dans la mer depuis leur… chambre.

Crédit Photo : La Casa en el Agua

Comme le précise le Daily Mail, «La Casa en el Agua» utilise l’énergie solaire pour produire de l’électricité. Cet hôtel flottant abrite un dortoir de huit lits et des chambres privées, le tout à partir de 85 euros par nuit.

Toujours selon le média britannique, une alternative plus économique consiste à dormir dans un hamac pour 68 euros la nuitée. À noter que l’auberge ne possède ni wifi ni eau courante. Et n’est pas tout. Les vacanciers doivent utiliser des toilettes à compost et des seaux d’eau douce pour pouvoir prendre une douche.

Crédit Photo : La Casa en el Agua

Crédit Photo : La Casa en el Agua

«Il y a toujours du soleil»

Contacté par le Daily Mail, le directeur général de l’établissement, Ronaldo Hurtado, affirme qu'il s'agit d'une escapade «parfaite» tout au long de l’année : « Il y a toujours du soleil et l'eau des Caraïbes est toujours chaude ».

Selon ses dires, les résidents peuvent participer à diverses excursions et activités locales, comme la plongée pour observer les poissons ou encore le subwing, un sport nautique qui consiste à utiliser une planche en forme d'aile pour glisser sous la surface de l’eau.

Crédit Photo : La Casa en el Agua

Crédit Photo : La Casa en el Agua

De retour à la base, les clients pourront savourer des aliments frais, pêchés quotidiennement, notamment du poulpe, du poisson et du crabe.

Ronaldo Hurtado conseille aux personnes qui visitent l’île pour la première fois de porter des «vêtements en coton» et des «chemises à manches longues» pour protéger la peau des coups de soleil et des piqûres d’insectes.

Enfin, il recommande aux clients d’apporter des produits réutilisables et respectueux de l'environnement : «Non seulement vous profiterez de la beauté que la nature partage avec nous, mais vous aurez également l'occasion d’apprendre et d'agir pour la préservation de l’environnement», a-t-il déclaré.

Crédit Photo : La Casa en el Agua

L'auberge est classée quatre étoiles sur Tripadvisor, et un grand nombre d’internautes la qualifient de «véritable paradis» et «d'endroit à ne pas manquer lors d'un séjour en Colombie».

«La Casa en el Agua» est accessible en bateau depuis la ville de Carthagène.