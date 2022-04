La nuit dans cette auberge de jeunesse la mieux notée de Singapour ne coûte que...38 dollars !

La cité-État de Singapour abrite un hôtel capsule qui va vous donner envie de voyager. La raison ? Une nuit dans l'auberge de jeunesse la mieux notée ne coûte que 38 dollars !

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le Dream Lodge est l’hôtel le mieux noté de Singapour, notamment sur TripAdvisor et Google Reviews. Marielle Descalsota, une jeune graphiste singapourienne, s’est offerte un week-end dans cette auberge de jeunesse qui détonne dans le paysage. Elle raconte son expérience dans les colonnes de Business Insider.

À voir aussi

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

Un emplacement de rêve

Le Dream Lodge se trouve dans une boutique datant des années 50. Avec sa façade turquoise, l’établissement ne passe pas inaperçu. Ce dernier est situé dans un quartier résidentiel, à 600 mètres du centre commercial Mustafa Centre et de la station de métro.

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Marielle a apprécié son séjour au Dream Lodge. Il faut dire que cet hôtel capsule offre tout le confort nécessaire. Ce nid douillet abrite une cuisine et une salle de bain communes. Il dispose également d’une salle de vie pour que les clients puissent manger et travailler.

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

Des chambres minimalistes

Marielle a loué une cabine-lit dans une chambre style bunker, réservée aux femmes. Les capsules sont superposées par deux et respirent la propreté : « C'était une chambre sans fioritures, mais elle était bien rangée, propre, et elle sentait bon », a-t-elle indiqué au site d’information.

Avant d’ajouter : «Mes draps n’avaient pas de taches et les murs en bois entourant la capsule étaient dépourvus de poussière». Elle précise aussi que les couloirs menant aux pièces communes étaient bien éclairés.

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

Sans surprise, le Dream Lodge a instauré des règles visant à faciliter la cohabitation entre les clients. Elles sont placardées sur les murs de l’hôtel et se confondent avec la décoration. Une chose est sûre : ce détail n’a pas contrarié Marielle. « À la fin de mon séjour, je me suis non seulement habituée aux règles, mais je les ai aussi appréciées ».

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

Un séjour peu coûteux

Au total, la jeune femme a déboursé 38 dollars de Singapour (environ 25 euros) pour une nuitée. Cette habituée des auberges de jeunesse affirme que le Dream Lodge ne faillit pas à sa réputation.

Selon ses dires, cet endroit lui a permis de se ressourcer en toute tranquillité : « Les gens suivaient les règles. Il n'y avait pratiquement aucun bruit après la tombée de la nuit », a-t-elle confié.

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

À l’instar de ses compagnons de route, Marielle a l’intention de laisser une trace de son passage. La direction de l’hôtel a installé une fresque recouverte de badges où l’on peut apercevoir les visages des anciens clients. La globe-trotteuse compte imprimer le sien.

Crédit Photo : Marielle Descalsota/Insider

Désormais, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et ces avis positifs risquent de conforter votre choix :

Avis repérés sur Booking.com

Avis repéré sur TripAdvisor

Avis repérés sur Google reviews