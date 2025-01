Cette célèbre ville française est celle où il y a le plus d'embouteillages, et ce n'est pas Paris

En France, il existe une ville particulière où les habitants sont quotidiennement coincés dans les embouteillages. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, il ne s’agit pas de Paris.

Pour se déplacer facilement dans les grandes villes françaises, plusieurs options s’offrent à nous. Nous pouvons utiliser les transports en commun, choisir le vélo ou la voiture. Mais ceux qui choisissent de conduire leur propre véhicule se heurtent généralement à un obstacle : les embouteillages.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas à Paris que l’on compte le plus d’embouteillages au quotidien. Ce résultat a été dévoilé par TomTom, une entreprise de GPS, qui a publié un classement des villes les plus embouteillées de France. L'année dernière, la ville qui comptait le plus de bouchons n'était autre que Marseille mais cette année, le résultat a changé. Découvrez quelle ville est en première position.

Crédit photo : iStock

Une ville confrontée aux bouchons

Cette célèbre ville française où il y a le plus d’embouteillages n’est autre que Bordeaux, placée devant Paris, Nice et Marseille. Depuis des années, les habitants sont confrontés à des bouchons dans la ville matin et soir, notamment aux heures de pointe. Que ce soit sur les boulevards, les quais ou la rocade, toutes les voitures roulent au pas.

À Bordeaux, il faut compter 31 minutes pour faire 10 kilomètres, soit une moyenne de 20 km/h. Au total, les habitants perdent 113 heures dans les transports chaque année à Bordeaux. En plus d’être la première ville française où l’on compte le plus de bouchons, Bordeaux est également la 24ème ville la plus embouteillée au monde.

Crédit photo : iStock

Face à ce constat, la municipalité assume les choix qu’elle a mis en place depuis plusieurs années pour créer une “ville apaisée” en limitant les rues à 30 km/h et en installant des voies dédiées aux bus et aux vélos, ce qui contraint les voitures à circuler sur une seule file.

“Ce sont des demandes faites par les habitants : ralentir la vitesse, redonner la rue aux enfants, des stationnements, des stops. Ce sont ces mesures qui font baisser la vitesse moyenne à Bordeaux. Il faut proposer des alternatives efficaces pour changer les habitudes. On a augmenté le nombre de cyclistes de 17% malgré le froid et la pluie du mois de décembre. Il faut faire ces espaces dédiés aux transports en commun, aux modes doux”, a expliqué Didier Jeanjean, adjoint au maire de Bordeaux, à France 3.

Si les habitants de Bordeaux fulminent, il y a un avantage à ce trafic ralenti : dans la ville, la pollution a diminué de 28%. Malheureusement pour les automobilistes, la municipalité ne prévoit rien pour arranger la situation dans les prochaines années. Il faudra donc prendre son mal en patience pour circuler dans Bordeaux, ou privilégier les transports en commun ou le vélo.