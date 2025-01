Cette destination paradisiaque méconnue est idéale pour passer janvier au soleil

Vous voulez partir en vacances pour échapper à la grisaille du mois de janvier ? Voici la destination idéale, où vous pourrez faire le plein de soleil et de chaleur.

Le mois de janvier peut être difficile à vivre. Les fêtes de fin d’année sont terminées, nous reprenons le travail et le climat est humide et froid. Pour échapper à la morosité du quotidien, il est tentant de prendre quelques semaines de vacances. Si vous avez des envies de voyage, il existe de nombreuses destinations où partir en janvier.

Vous pouvez opter pour des vacances au soleil, comme dans cette île récemment élue “meilleure destination de l’océan Indien”, ou encore ce pays paradisiaque d’Europe. Cependant, une autre destination méconnue des Français pourrait vous intéresser. Là-bas, chaleur et soleil sont au rendez-vous, et ce même au mois de janvier. Voici où passer des vacances pour vous reposer au chaud et découvrir des paysages incroyables.

Crédit photo : iStock

Faire le plein de soleil en janvier

En janvier, rendez-vous à Knysna, en Afrique du Sud. Cette cité balnéaire de 70 000 habitants, située à environ 17h de vol de Paris, est située sur la célèbre Garden Route. Entourée d’une magnifique forêt, qui abrite une faune et une flore unique, elle possède l’un des plus beaux lagons du pays. Sur place, vous pourrez admirer des plages paradisiaques aux eaux turquoises et au sable fin.

En plus de découvrir de magnifiques paysages, vous pourrez profiter du beau temps à Knysna puisqu’il fait entre 19 et 25 degrés toute l’année. Selon L’Internaute, les meilleures périodes pour y aller s’étendent entre janvier et mai ainsi qu’entre octobre et décembre.

Crédit photo : iStock

De nombreuses activités sont possibles sur place. Si vous aimez marcher, vous pourrez arpenter des sentiers de randonnée qui vous permettront de rencontrer la faune locale comme des singes, des antilopes ou des aigles pêcheurs. Le site Voyage Afrique du Sud recommande d’aller à The Heads, le point culminant de Knsyna, qui offre une vue imprenable sur le lagon. Une destination à rejoindre en plein jour pour admirer les vagues s'écraser contre les rochers ou au coucher du soleil pour une expérience unique.

Crédit photo : iStock

À Knysna, vous pourrez également vous rendre à la réserve naturelle de Featherbed, accessible uniquement en bateau, pour explorer des grottes marines, mais aussi faire du golf ou des sports nautiques comme de la plongée, de la planche à voile, du snorkelling, du kayak ou du jet-ski. Entre activités sportives, paysages à couper le souffle et dépaysement, il y en a pour tous les goûts !