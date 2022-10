Voyage : 10 destinations où partir en janvier

Si vous prévoyez de profiter du mois de janvier pour voyager, vous évader, voici une sélection de dix destinations idéales pour partir au début de l'année. Des destinations soleil et plages pour échapper à la grisailles de l'hiver français.

Et si votre résolution de début d'année, c'était de partir en voyage ? On pense rarement à partir en vacances au mois de janvier. Pourtant, voyager hors saison offre de nombreux avantages, notamment des prix réduits pour les billets d'avion et les réservations d'hôtels, mais aussi moins de touristes à destination et donc plus de tranquillité. De plus, les destinations idéales (en terme de météo notamment) pour partir au mois de janvier sont nombreuses. Tour d'horizon des villes et des pays où partir en voyage en janvier. Vous n'avez plus qu'à choisir votre séjour de rêve !

À voir aussi

Partir au mois de janvier : profiter des montagnes et de la neige en voyage en Europe et en Amérique du Nord

Au mois de janvier, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord. Si vous souhaitez une destination soleil et plage, passez votre chemin. En revanche, si vous êtes amateurs de neige et de sensations fortes, c'est la période idéale pour partir au ski. En Europe (dans les Alpes ou dans les Pyrénées en France entre autres) ou en Amérique du Nord (notamment au Canada) où se trouvent nombreuses stations de sports d'hiver par exemple. À noter que le Japon est également une destination parfaite pour les adeptes de sports de montage. Le mois de janvier est également le moment idéal pour aller chasser les aurores boréales. Cap au Nord : en Norvège, en Suède ou en Finlande par exemple.

Partir au mois de janvier : profiter des plages et du soleil en voyage en Afrique, en Amériques et en Asie

Si vous voulez échapper à la grisaille et aux températures parfois négatives de l'hiver français, plusieurs options s'offrent à vous. Sur le continent africain, vous pouvez aller chercher le soleil et la chaleur en Afrique du Sud, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Namibie, au Sénégal ou encore au Togo, où vous profiterez de températures agréables dans l'air et dans l'eau.

En Amérique centrale, vous pouvez profiter de l'eau bleu turquoise sur les îles des Antilles (la Guadeloupe, la Martinique) ainsi que les autres îles des Caraïbes : Cuba, Porto Rico, la République dominicaine. Dans le coin, le Mexique, le Guatemala, le Belize, le Salvador ou encore le Costa Rica sont des destinations idéales au mois de janvier. En Amérique du Sud, optez pour les plages du Brésil, de l'Argentine, du Chili, de l'Uruguay ou encore du Vénézuela. Et, en Amérique du Nord, pensez au Sunshine State (comprendre : l'état du soleil) : la Floride.

Côté Asie, vous trouverez des températures agréables et de magnifiques plages au sud-est du continent asiatique : au Cambodge, en Thaïlande ou encore au Vietnam. Pourquoi pas visiter les terres du Laos au mois de janvier ? Vous n'avez plus qu'à piocher.

Partir au mois de janvier : les pays et les destinations de voyage à éviter

Si la Thaïlande, le Cambodge ou le Vietnam offrent des décors exceptionnels pour des vacances au mois de janvier, ce n'est pas le cas de nombreuses autres destinations sur l'Océan Indien. En effet, la météo est particulièrement défavorable à cette période de l'années en Indonésie et en Malaisie, mais aussi au Nord de l'Australie, aux îles Fidji ou en Polynésie française. À éviter donc. De l'autre côté de l'Océan Indien, ce n'est pas le moment de partir à Madagascar, à la Réunion, à l'île Maurice ou aux Seychelles où vous seriez accueilli par des pluies abondantes, et puis le risque de cyclone est important à cette période. Côté Amériques, il est également déconseillé de partir en Amazonie ou en Équateur au mois de janvier.

Partir au mois de janvier : le top 10 des destinations soleil où voyager partout dans le monde

1) En Thaïlande

Continent : Asie

Capitale : Bangkok

Prix moyen des billets (aller-retour) en janvier : 568 euros

Température de l'air en janvier : entre 25 et 33 degrés

Température de l'eau en janvier : environs 28 degrés

Plus belle plage : la plage du Rai Leh

Partir en voyage en janvier : la Thaïlande, destination idéale / Crédit photo : Unsplash

2) Au Vietnam

Capitale : Hanoï

Prix moyen des vols (aller-retour) en janvier : 775 euros

Température de l'air en janvier : entre 22 et 27 degrés

Température de la mer en janvier : environs 25 degrés

Plus belle plage : la plage de Nha Trang

Partir en voyage en janvier : le Vietnam, pays parfait / Crédit photo : Unsplash

3) Au Sri Lanka

Capitale : Colombo

Prix moyen des vols (aller-retour) en janvier : 585 euros

Température de l'air en janvier : entre 22 et 32 degrés

Température de la mer en janvier : environs 28 degrés

Une des plus belles plages : la plage d'Unawatuna

Partir en janvier : opter pour le Sri Lanka / Crédit photo : Unsplash

4) En Guadeloupe

Capitale : Basse-Terre

Prix moyen des billets (aller-retour) en janvier : 425 euros

Température de l'air en janvier : entre 20 et 30 degrés

Température de l'eau en janvier : environs 27 degrés

Plus belle plage : la plage de la Caravelle

Partir en voyage en janvier : la Guadeloupe, île de rêve / Crédit photo : Unsplash

5) Au Mexique

Capitale : Mexico

Prix moyen des vols (aller-retour) en janvier : 669 euros

Température de l'air en janvier : entre 19 et 27 degrés

Température de la mer en janvier : environs 27 degrés

Plus belle plage : la playa Delfines (Cancún)

Un séjour en janvier : le Mexique, soleil, plage et farniente / Crédit photo : Unsplash

6) À Cuba

Capitale : La Havane

Prix moyen des vols (aller-retour) en janvier : 934 euros

Température de l'air en janvier : entre 17 et 26 degrés

Température de l'eau en janvier : environs 26 degrés

Une des plus belles plages : la playa Pilar

Partir en vacances en janvier : Cuba, décor de rêve / Crédit photo : Unsplash

7) En En Floride

Capitale : Tallahassee

Prix moyen des billets (aller-retour) en janvier : 475 euros

Température de l'air en janvier : entre 16 et 26 degrés

Température de l'eau en janvier : environs 24 degrés

Plus belle plage : Siesta key beach

Partir en voyage en janvier : choisir la Floride / Crédit photo : Unsplash

8) Au Costa Rica

Capitale : San José

Prix moyen des vols (aller-retour) en janvier : 573 euros

Température de l'air en janvier : entre 18 et 28 degrés

Température de l'eau en janvier : environs 27 degrés

Plus belle plage : Bahia Drake

Un voyage en janvier : le Costa Rica, choix idéal / Crédit photo : Unsplash

9) En Afrique du Sud

Capitale : Johannesburg

Prix moyen des vols (aller-retour) en janvier : 551 euros

Température de l'air en janvier : entre 22 et 28 degrés

Température de la mer en janvier : environs 20 degrés

Une des plus belles plages : Plettenberg Bay

Partir en janvier : l'Afrique du Sud, le soleil et la plage / Crédit photo : Unsplash

10) Au Sénégal

Capitale : Dakar

Prix moyen des billets (aller-retour) en janvier : 443 euros

Température de l'air en janvier : entre 18 et 26 degrés

Température de l'eau en janvier : environs 23 degrés

Une des plus belles plages : la plage des Almadies

Partir en voyage en janvier : le Sénégal, pays de rêve / Crédit photo : Unsplash