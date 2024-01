Ce pays paradisiaque d'Europe est la meilleure destination pour prendre sa retraite en 2024

Cela n’aura échappé à personne : de plus en plus de retraités s’exilent à l’étranger pour gagner en pouvoir d’achat. Et cette destination très prisée en Europe a été élue meilleur endroit pour prendre sa retraite en 2024.

C’est bien connu : passer sa retraite dans un pays étranger offre un grand nombre d’avantages comme un coût de la vie moins onéreux, un climat plus doux en fonction de la destination ou encore un cadre plus sain.

Vous l’ignorez peut-être, mais plus d’un million de retraités français vivaient à l’étranger en 2021. Plus de la moitié a préféré vivre dans un des pays de l’Union européenne comme le Portugal, l’Espagne et l’Italie.

Crédit Photo : iStock

Récemment, le magazine américain Forbes a réalisé le classement des meilleurs pays où prendre sa retraite en 2024. Et c’est la Crète qui occupe la première marche du podium. En effet, l’île grecque fait partie des destinations privilégiées par les seniors.

La Crète est la destination idéale pour prendre sa retraite

Joyau de la Méditerranée, la Crète abrite des paysages magnifiques : des villages pittoresques, des plages paradisiaques, des massifs montagneux à couper le souffle ou encore des sites archéologiques impressionnants.

Vous l’aurez compris, la cinquième plus grande île de la Méditerranée est un havre de paix où il fait bon vivre. De plus, la Crète bénéficie d’un climat doux tout au long de l’année. Outre ses airs de carte postale, l’île des dieux possède l’un des coûts de la vie les plus bas en Europe.

Crédit Photo : iStock

Résultat : les retraités modestes qui vivent sur l’île grecque ont un pouvoir d’achat plus grand. Comme le précise TF1 dans un reportage datant de 2022, les prix y sont en moyenne trois fois moins chers qu’en France.

De son côté, le magazine Forbes rappelle que le coût mensuel moyen sur l’île s’élève à 1865 dollars pour un couple (environ 1700 euros).