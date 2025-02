Cette ville qui fait rêver les Français a été élue n°1 des villes où il fait bon vivre dans le pays

Dans quelle ville française faut-il aller pour avoir une bonne qualité de vie ? La réponse à cette question a récemment été dévoilée par l’Association des villes et villages, qui a rendu son verdict.

Chaque année, l’Association des villes et villages élit la commune française où il fait bon vivre. Pour cette sixième édition, 34 795 villes ont été passées au crible. Elles ont été classées selon 190 critères répartis en onze catégories. Parmi eux, on retrouve la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports, les commerces et les services, mais aussi l’éducation, la protection de l’environnement, les finances et impôts locaux, la solidarité, les sports et loisirs ainsi que l’attractivité immobilière.

Cette année, trois nouveaux critères supplémentaires ont été ajoutés. Il s’agit du risque sismique, du risque d’inondation et de la récurrence des catastrophes naturelles. Des éléments indispensables à prendre en compte en vue du changement climatique. En prenant en compte tous ces éléments, l’association a désigné la ville la plus agréable de 2024, différente de la “ville de rêve” de 2025. Voici de quelle destination il s’agit.

Crédit photo : iStock

La ville française où il fait bon vivre

Pour l’année 2024, le titre revient à Biarritz, la célèbre station balnéaire située au bord de l’océan, sur la côte basque. Ce résultat a été dévoilé par le Journal du Dimanche. Les années précédentes, Biarritz était troisième au classement et faisait partie des 10 villes où l’on vit le mieux en France. Cette année, elle est finalement passée en première position devant Angers, Annecy, Bayonne et Rodez.

Si Biarritz a reçu cette distinction, c’est parce qu’elle correspond à tous les critères mentionnés plus haut. Avec ses nombreux médecins, elle propose une offre de santé permanente. En plus de cela, la sécurité a été renforcée à Biarritz et l’attractivité immobilière est en hausse. Avec son cadre idyllique, Biarritz fait rêver les Français. Les plages, très prisées des surfeurs, s’étendent à perte de vue et le climat est doux toute l’année. En plus de cela, Biarritz abrite un riche patrimoine architectural qui ravit les amateurs d’histoire. Elle possède également de nombreux commerces ainsi que des infrastructures sportives et des équipements de loisirs pour divertir toutes les générations.

Crédit photo : iStock

À la suite du classement, on retrouve Angers, Annecy, Bayonne, Rodez, La Rochelle, Lorient, Cherbourg-en-Cotentn, Anglet et Brest. Côté villages, c’est la commune d’Epron, dans le Calvados, qui a atteint la première place, suivie de Guéthary, Martinvast, Peltre et Authie. De belles destinations à visiter pendant vos vacances.