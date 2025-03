Voici les 8 villes à la meilleure qualité de vie et au coût le plus bas du monde

Certaines villes offrent tous les critères pour vivre une meilleure vie à un coût respectable. Un cabinet en a tiré 8 qui répondent à presque toutes les envies. Les voici.

Face à l’inflation et au coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, certains décident de tout plaquer pour aller vivre à l’étranger. Mais pour aller où ? Le cabinet de conseil en ressources humaines et en finances Mercer a analysé plus de 200 dépenses du quotidien dans 226 villes du monde entier. Le cabinet s’est surtout penché sur les dépenses impliquant le logement, la nourriture, les soins de santé et les loisirs.

Ce faisant, le cabinet Mercer est parvenu à identifier les endroits les plus chers et les moins chers sur la planète. Comme le précise Business Insider qui relaie l’étude, Mercer a également pris en compte la sécurité, les infrastructures, le respect de l'environnement et la connectivité.

Résultat : 8 villes situées en Europe, en Asie et en Amérique ont tiré leur épingle du jeu. Elles offrent un niveau de vie élevé pour un coût de vie faible.

Huit villes au coût de la vie bas et à la meilleure qualité de vie

Budapest (Hongrie)

Crédit photo : ZoltanGabor/ iStock

La capitale hongroise est réputée pour son architecture gothique et ses thermes historiques. La ville offre de nombreux restaurants et concerts tout au long de l’année. Elle offre aussi un cadre de vie idéal comme ces promenades au bord du Danube. Le coût de la vie pour une seule personne est estimé à 654 euros contre 2315 euros par mois pour une famille de 4.

Ljubljana (Slovénie)

Crédit photo : kasto80/ iStock

Ljubljana est la capitale et la plus grande ville de Slovénie, elle ne compte pourtant que 288 000 habitants. Autant dire que vous ne vous sentirez pas à l’étroit. Outre ses paysages charmants, Ljubljana est située à quelques kilomètres seulement de l’Italie, la Croatie et l’Autriche et reste l’un des joyaux méconnus de l’Europe. Le coût de la vie pour une seule personne est estimé à 823 euros contre 2811 euros par mois pour une famille de 4.

Zagreb (Croatie)

Crédit photo : Dreamer4787/ iStock

Quand on pense à la Croatie, on pense forcément à ses côtes magnifiques qui bordent la mer Adriatique. Mais sa capitale, Zagreb, n’est pas en reste. Avec ses parcs et son architecture austro-hongroise, Zagreb offre un mélange de charme et de modernité. Le coût de la vie pour une seule personne est estimé à 741 euros contre 2573 euros par mois pour une famille de 4.

Varsovie (Pologne)

Crédit photo : dzika_mrowka/ iStock

On fait une dernière escapade à Varsovie, riche d’histoire symbolisée par ses nombreux musées et son architecture. En été comme en hiver, il est agréable de se balader dans la ville et ses nombreux parcs pour un coin de verdure. Le coût de la vie pour une seule personne est estimé à 762 euros contre 2504 euros par mois pour une famille de 4.

Kuala Lumpur (Malaisie)

Crédit photo : SeanPavonePhoto/ iStock

La capitale ultra-moderne de la Malaisie est réputée pour son multi-culturalisme et ses building. À KL, comme la surnomment les locaux, on retrouve l’influence de cultures venues d’Inde, de Chine et d’Occident. Avec ses 9 millions d'habitants, Kuala Lumpur peut donner le tourni. Cependant, elle offre de nombreuses expériences, tant au niveau culinaire que culturel. Le coût de la vie pour une seule personne est estimé à 533 euros contre 1892 euros par mois pour une famille de 4.

Montréal (Québec)

Crédit photo : jenifoto/ iStock

Montréal est une ville jeune et attractive qui ne cesse d’attirer les curieux. Inspirée par ses origines françaises, la plus grande ville du Québec offre tantôt un quartier historique comme le Vieux-Montréal et des quartiers plus modernes comme le boulevard René-Lévesque. En plus de ses nombreux cafés et restaurants de diverses cultures, Montréal compte aussi une multitude d’attractions à faire dans l’année (musées, festivals de musique, sports de neige…). Le coût de la vie pour une seule personne est estimé à 904 euros contre 3340 euros par mois pour une famille de 4.

Panama City (Panama)

Crédit photo : Cesar Aleman/ iStock

Panama City est bordée par l’océan Atlantique d’un côté et Pacifique de l’autre. Elle offre à ses 2 millions d’habitants un style de vie côtier où les gratte-ciel côtoient les palmiers et l’océan. Vous l’aurez compris, le stress n’a pas sa place à Panama. Le coût de la vie pour une seule personne est estimé à 772 euros contre 2756 euros par mois pour une famille de 4.

Santiago (Chili)

Crédit photo : leonardospencer/ iStock

À Santiago, le modernisme des immeubles contraste avec les montagnes des Andes en arrière-plan. Les 7 millions d’habitants ne se lassent pas de ce sublime paysage. En revanche, ils sont toujours aussi surpris par les 43 tremblements de terre qui secouent la ville chaque année. Le coût de la vie pour une seule personne est estimé à 678 euros contre 2399 euros par mois pour une famille de 4.