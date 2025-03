Cette destination sera la plus reposante au monde en 2025, selon une étude

Vous ressentez le besoin de prendre des vacances pour vous reposer ? Pour passer un bon séjour et recharger vos batteries, voici la destination la plus reposante au monde.

Entre le stress, la fatigue et les responsabilités, le quotidien peut rapidement devenir éreintant. Si vous avez besoin de partir en vacances au calme, pour vous reposer, sachez qu’il existe certaines destinations à privilégier plutôt que d’autres.

C'est le cas de cette ville située à 4 heures de Paris, élue la plus calme d'Europe. En dehors de nos frontières, on trouve également des territoires avec peu de monde, loin de la pollution sonore et visuelle, où vous pourrez vous reposer dans le calme et au cœur de la nature, tout en prenant soin de vous, comme ces trois destinations de rêve méconnues des touristes.

Le site BookRetreats, spécialiste des séjours bien-être, a récemment publié une étude pour révéler les destinations les plus reposantes au monde en 2025. Pour établir ce classement, les chercheurs ont comparé 76 pays selon cinq critères principaux : la sécurité, la solitude, la sérénité, la nature et le bien-être. Ainsi, les territoires ont été comparés selon leur nombre d’habitants et de touristes, leurs grandes étendues sauvages et leur art de vivre. Voici les destinations les plus reposantes au monde et idéales pour recharger les batteries.

3. L’Islande

Crédit photo : iStock

En troisième position, on retrouve l’Islande. Avec ses paysages à couper le souffle et son nombre d’habitants et de touristes peu élevé, ce pays est un véritable havre de paix. Vous pourrez visiter les territoires islandais dans le calme, sans être dérangé. Tout comme la Finlande, classée en quatrième position, l’Islande est un pays où les habitants accordent une grande importance à leur bien-être et à la nature.

2. Le Canada

Crédit photo : iStock

Le Canada est la destination idéale si vous voulez vous ressourcer dans la nature. Au cœur des parcs nationaux, vous pourrez admirer de nombreux paysages et vous adonner à des randonnées spectaculaires, sans être gêné par la foule. Comme le précise Travel and Leisure, le Canada est la destination la plus relaxante de toute l’Amérique du Nord. En plus de cela, on trouve de nombreuses sources thermales dans ce pays, idéales pour se ressourcer et prendre soin de soi.

1. L’Australie

Crédit photo : iStock

En 2025, la destination la plus reposante au monde est l’Australie. Ce pays comporte seulement 3,4 habitants par km2 et peu de touristes. En plus de cela, il abrite de grandes étendues sauvages préservées. Vous pourrez facilement vous promener dans la nature sans être dérangé.

“Alors que l’Italie est aux prises avec un excès de touristes, l’Australie accueille 50 millions de visiteurs de moins chaque année, sur une superficie 25 fois plus grande”, détaille BookRetreats, selon des propos rapportés par Le Figaro.

Vous connaissez maintenant les destinations à privilégier pour des vacances reposantes.

À l’inverse, il est recommandé de ne pas se rendre à l’île Maurice ou en Italie si vous voulez ne pas être dérangé, car ces deux destinations sont très (trop ?) fréquentées. Absente du classement, la France est, quant à elle, classée en quatrième position dans la catégorie “bien-être”, grâce notamment aux nombreux spas et autres sources thermales du pays.