Vacances : peu connues des touristes, ces 3 destinations de rêve sont parfaites pour éviter la foule cet été

S’il y a des vacances à ne pas manquer, ce sont bien les vacances d’été ! Quel bonheur de pouvoir profiter de quelques jours de congés accompagnés d’une météo favorable. Pour chacun d’entre nous, cette pause est indispensable et si le budget a été revu à la baisse, il nous reste une solution : trouver une destination propice aux vacances en France. Mais est-il possible d’éviter la foule ? La réponse est oui !

Crédit photo : iStock

Sur notre territoire, il existe des destinations estivales où vous pourrez profiter de la nature et du soleil sans pour autant subir la foule. Si vous êtes citadin, vous apprécierez particulièrement ce calme reposant. De plus, vous aurez l’impression d’être privilégié. En effet, ce petit coin de paradis que vous aurez déniché vous appartiendra pendant ces quelques jours.

Loin du vacarme et de la foule, vous profiterez pleinement de vos proches et des cadeaux offerts par la nature.

Découvrez le charme de la Provence dans l’arrière-pays varois

Dans cette zone ignorée des touristes, vous profiterez de magnifiques balades en pleine nature. Au cœur de la forêt, vous découvrirez des rivières au bord desquelles vous pourrez vous rafraîchir. Connaissez-vous le pays de Fayence ? Le pont de Tuves vous y attend pour vous mener à la Siagne. Dans ce fleuve, vous profiterez d’une baignade rafraîchissante en pleine nature.



Plutôt que de vous rendre dans les gorges bondées du Verdon, découvrez les gorges de la Nartuby. Une série de bassins naturels vous invitera plonger dans des eaux cristallines.

À savoir, dans l’arrière-pays varois, vous ne serez qu’à une heure des fameuses plages de la Côte-d’Azur. Alors, s’il vous vient une irrésistible envie de voir la mer, vous pourrez toujours vous y rendre.

Une plongée en pleine nature dans le parc naturel régional du Morvan

Ce petit massif montagneux a déjà fait parler de lui, mais il ne fait pas partie des destinations les plus prisées pour les vacances d’été. En effet, la plupart des touristes préfèrent les stations balnéaires et les régions riches en monuments historiques.



Si vous souhaitez vous offrir des vacances nature, il s’agit de la destination idéale. Outre les multiples activités en plein air dont vous profiterez, vous découvrirez des paysages magnifiques. Si vous le pouvez, amenez votre vélo et prenez d’assaut les nombreuses pistes réservées aux VTT. Lors de vos balades, ne manquez les rivières et les lacs qui vous accueilleront pour un agréable moment de fraîcheur. Et si vous êtes un véritable aventurier, choisissez une ou plusieurs des nombreuses activités en eaux vives. Parmi elles : le canoë et le rafting.

Partez à l'aventure dans le parc national des Cévennes

Là encore, vous êtes invité à profiter des joies de la nature. Entre forêts, vallées et montagnes, vous découvrirez une flore et une faune sauvages qui parviendront à vous émerveiller. Loin de la foule, vous vous laisserez guider par d’agréables circuits de randonnée. Certains vous mèneront dans les gorges du Tarn. Et si vous êtes bon marcheur, vous pourrez monter jusqu’au sommet du Mont Aigoual pour profiter d’un magnifique panorama. Avec un ciel dégagé, vous pourrez même apercevoir la mer !