Située à 4h de Paris, cette ville a été élue la plus calme d'Europe

Une étude menée par le site money.co.uk a révélé quelles étaient les métropoles d’Europe les plus calmes et tranquilles d’Europe. Et la grande gagnante n’est pas très loin de Paris !

Généralement, quand on cherche un havre de paix où passer un séjour calme, on opte pour la nature, la campagne, loin des tumultes de la vie urbaine. Cependant, il existe également des grandes villes, en Europe, où l’on peut séjourner en tout quiétude car l’atmosphère y est plutôt détendue.

À travers une étude, le site spécialisé money.co.uk a décidé d’établir un classement des métropoles européennes en fonction de leur aspect calme et tranquille. À ce petit jeu-là, la ville couronnée comme étant la plus calme d’Europe serait… Düsseldorf, en Allemagne.

Crédit photo : iStock

Située à seulement 4h de route de Paris, Düsseldorf émerge comme une destination idéale avec son atmosphère sereine et apaisante. Nichée sur les rives du Rhin, cette ville cosmopolite offre un mélange unique de de modernité et de tradition.

Düsseldorf, une ville calme à découvrir

Düsseldorf possède de nombreux espaces verts assez vastes, des parcs paisibles et des rives bordées d’arbres afin d’offrir un cadre sublime et apaisant pour se détendre. Au coeur de la ville, ses rues pittoresques et ses nombreux musées, sans oublier les terrasses de café et la gastronomie locale, vous permettent de vous ressourcer en plein environnement urbain, sans pour autant être pris dans le tourbillon citadin.

Crédit photo : iStock

Dans le classement dressé par l’étude, Düsseldorf devance Öslo, en Norvège, et une autre ville allemande, Hanovre. En revanche, l’étude a aussi dressé les villes les plus bruyantes d’Europe parmi lesquelles on retrouve, sans surprise, Paris en première position, devant Londres et Rome.