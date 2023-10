Cette femme dévoile le “code secret” pour trouver les vols les moins chers pour n'importe quelle destination

Besoin de partir en vacances ? Voici une astuce méconnue pour trouver des vols moins chers dans le monde entier. Zoom.

Y aurait-il un code secret dont on ne nous a jamais parlé pour dénicher des vols au meilleur prix ? Cela se pourrait bien. Comme le rapporte la Tiktokeuse @AroundTheAtlas, il existerait une astuce efficace et peu connue pour trouver des vols moins chers, dans le monde entier, via Google Flight.

En dévoilant son astuce sur TikTok, l’influenceuse a créé le buzz. Sa vidéo a récolté plus d’1 million de vues et des milliers de commentaires. Dans sa vidéo postée sur la plateforme, la jeune femme déclare : “Est-ce que quelqu’un d’autre est au courant, parce que j’ai l’impression que personne ne voit à quel point c’est insensé !”.



Comment ça marche ?

Dans cette vidéo, la jeune femme montre l’astuce efficace pour comparer les meilleurs prix et trouver les destinations les moins chères en fonction de votre pays de départ. Pour cela, il suffit de se rendre sur la page d’accueil de Google Flight, puis de rentrer votre pays de provenance (départ). Ensuite, plutôt que de mettre dans la barre prévue pour le pays de destinations, la jeune femme recommande de taper simplement “anywhere”, comprenez en français “partout”. Vérifiez bien qu’il s’agit d’un vol aller-retour, puis cliquez sur “recherche”. Et c’est là que la “boîte de pandore” s’ouvre.

Une carte géante du monde s’affiche alors avec le prix sur chaque pays et régions. De quoi voir facilement ce qui peut être dans votre budget ou non. Pratique, non ? Ainsi, parmi les exemples de vols que la tiktokeuse a mis en avant, on découvre un vol Londres - Barcelone pour 26£ soit environ 30€. La jeune femme présente également un vol Londres - New York pour 388€. De belles affaires donc !

Alors, vous connaissiez cette astuce ?