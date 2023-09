Voici les meilleures places à choisir absolument en avion, selon des experts

Y a-t-il vraiment une meilleure place à avoir dans l’avion ? Des experts donnent leur avis. Zoom.

Plutôt hublot, allée à l’avant ou au fond de l’avion ? La place dans un avion n’est pas toujours facile à choisir - lorsqu’on peut le faire. Mais existe-t-il réellement une place meilleure que les autres ?

Selon des experts interrogés par CN Traveller, il y a des places qui sont idéales en fonction des passagers. En effet, certaines places, notamment celles au niveau des sorties de secours, sont en général plus spacieuse, et donc parfaites pour les personnes de grande taille qui ont besoin d’étendre leur jambe, ou bien pour les familles avec enfants ou bébé. Qu’en est-il pour les passagers qui ont peur de l’avion ? On fait le point.



Crédit photo : iStock

#1 Les passagers nerveux

Il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui ont peur en avion. Et c’est totalement normal. Avec l’altitude, les turbulences… Cela peut être stressant de voyager en avion. Pour les personnes sujettes à l’anxiété en plein vol, il est préférable d’opter pour une place à laquelle on ressentira le moins possible les turbulences. Paul Tizzard, coach anti-peur de voler chez LoveFly, a déclaré au média : “le point d’équilibre se situe au-dessus des ailes ou peut-être légèrement vers l’avant. Beaucoup le considèrent comme le “meilleur endroit””. L’expert recommande également de prévenir le personnel de bord de votre ressenti. Celui-ci saura vous soulager.

#2 Les passagers avec bébé

Au centre de l’avion, vous avez sûrement déjà aperçu une sorte de cloison avec une rangée de sièges et un espace pour les jambes plus vaste. Sur la cloison, il est d’ailleurs possible d’attacher un berceau pour bébé. C’est donc la place idéale pour les familles et parents d’un jeune enfant. "La cloison, à laquelle un berceau peut être attaché, est un endroit idéal pour les parents avec des nourrissons, car elle leur permet d'avoir les mains libres pour manger, et si vous décrochez le jackpot du sommeil, il est certainement même temps de regarder un film", a indiqué Carrie Bradley, ancienne hôtesse.

Crédit photo : iStock

#3 Les passagers qui veulent dormir

Enfin, si vous êtes plutôt du genre “j’ai besoin de sommeil” lors de votre voyage en avion, il est préférable d’opter pour un siège avec hublot. Il est plus facile de s’installer de façon confortable contre la paroi pour dormir. “Les sièges près de la fenêtre sont généralement plus adaptés à ceux qui souhaitent dormir”, a assuré Carrie Bradley.

Vous savez désormais où vous placer dans un avion ! Bon vol !