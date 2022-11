Cette île privée au Canada est fascinante et en vente pour moins d'1 million d'euros

Cette île privée appelée Rainy Lake Island a été mise en vente pour une coquette somme. Tour d’horizon.

Envie de devenir propriétaire ? En Ontario au Canada, une île privée appelée Rainy Lake Island a été mise en vente pour moins d’un million d’euros. Située à seulement 2 kilomètres de la frontière du Minnesota aux Etats-Unis, cette petite île, qui reste pourtant bien canadienne, possède de nombreux atouts.



Crédit : Private Islands Inc



Crédit : Private Islands Inc



Crédit : Private Islands Inc



Crédit : Private Islands Inc

Une île aux nombreux atouts

En plus de sa superficie totale de 3000m2, cette île possède une propriété de plus de 548 mètres carrés. La maison principale dispose de deux chambres, d’une salle de bain, d’une grande cuisine ainsi que d’une salle à manger dotée de plusieurs fenêtres, de quoi avoir une vue imprenable sur la mer et la nature. La seconde propriété, bien plus petite, possède une cuisine également, ainsi qu’un sauna. Et ce n’est pas tout.



Crédit : Private Islands Inc



Crédit : Private Islands Inc



Crédit : Private Islands Inc



Crédit : Private Islands Inc



Crédit : Private Islands Inc

L'île privée dispose également d'un jacuzzi pour huit personnes au bord du lac ainsi que d’un ponton afin d’accéder sur l’île en bateau. Autre atout et pas des moindres : l’île est équipée d’un système électrique ainsi que d’un filtre à eau et d’une fosse septique. Le lieu idéal pour une maison de vacances familiale. N’est-ce pas ?



Crédit : Private Islands Inc



Crédit : Private Islands Inc



Crédit : Private Islands Inc