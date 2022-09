Cette superbe île privée au Canada comprenant une maison de rêve est à vendre pour... 392 000 euros

Au Canada, une île privée comprenant une maison avec quatre chambres est à vendre pour un prix qui ne manquera pas de vous étonner.

Duval Island, une île privée située dans la province de l’Ontario (Canada), est à vendre pour une bouchée de pain : 380 000 dollars (environ 392 165 euros). Incroyable, n’est-ce pas ?

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Une maison fonctionnelle et une végétation de rêve

Cet endroit paradisiaque abrite une maison, un chalet prêt à emménager et une cabane pour les invités. La résidence principale dispose d’une cuisine équipée - réfrigérateur, congélateur, cuisinière - micro-ondes -, d’un salon confortable et d’une salle de bain lumineuse. Mais ce n’est pas tout ! La villa abrite également quatre chambres qui offrent une vue sur le lac et la nature luxuriante entourant la propriété : «La paix vous envahit dès que vous mettez les pieds sur l’idyllique Duval Island», peut-on lire dans l’annonce. De son côté, la terrasse extérieure, le patio et le belvédère dominent le paysage.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

La cabane destinée aux invités est placée près d’une zone de baignade. Comme le précise Private Islands Inc, les fenêtres, les meubles, les portes et le revêtement du sol sont en très bon état. Sur place, les propriétaires des lieux pourront humer le parfum des fleurs comme des lilas, des vivaces, des framboises ou encore des bleuets, et contempler les nombreux jardins, les couchers de soleil et les navires.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Concernant les activités à faire sur l'île, il est possible d’explorer des sentiers ornés par un rideau de pins blancs majestueux. À noter que Duval Island dispose d'un quai flottant, deux chaloupes, un bateau à moteur, un pédalo et un kayak pour deux personnes.

Sans plus tarder, découvrez les photos d’île et offrez-vous un bol d'air frais :

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.