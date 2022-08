Cette île privée des Caraïbes comprenant une villa de rêve est à vendre pour un prix très attractif

Avis aux voyageurs et autres baroudeurs : une île privée des Caraïbes comprenant une magnifique villa est à vendre pour un prix étonnant. Suivez le guide !

Et si vous achetiez une île privée ? Cela tombe bien, Iguana Island, une île privée de la mer des Caraïbes, est à vendre pour un prix étonnant : 475 000 dollars (environ 471 000 euros).

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Une île paradisiaque en vente pour un prix dérisoire

Cet endroit paradisiaque est situé à 20 kilomètres au large de Bleufields (Nicaragua). Il abrite une résidence colorée comprenant trois chambres, deux salles de bains, une cuisine, un bar et une salle à manger. À noter que l’île est entretenue par des employés de maison tout au long de l’année.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Mais ce n’est pas tout ! Le porche et une tour d’observation de huit mètres de haut offrent une vue sur l’eau turquoise et limpide, ainsi que sur la forêt tropicale. Ce havre de paix est entouré d’une végétation luxuriante, et différents sentiers permettent de se promener facilement sur l’île.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Vous l’ignorez peut-être, mais la région est connue pour ses magnifiques levers et couchers de soleil sur l’océan. La propriété est également équipée d’un quai de pêche. Au menu : vivaneau, maquereau ou encore barracuda régaleront vos papilles.

Concernant les activités, il est possible d’admirer un nombre incalculable de poissons tropicaux avec un masque ou un équipement de plongée. De plus, le côté ouest d’Iguana Island est calme et accessible aux baigneurs. Incroyable, n’est-ce pas ?

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Selon Private Islands Inc, l’île bénéficie d’un climat agréable au quotidien. Toujours selon le site, les approvisionnements sont facilement accessibles depuis l’île. Enfin, Iguana Island propose un accès internet Wifi.

Sans plus tarder, découvrez ci-dessus les photos de l’île :

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.

Crédit Photo : Private Islands Inc.