Cette option gratuite va devenir payante pour les voyageurs Air France

Mauvaise nouvelle pour les passagers de la compagnie Air France : cette option gratuite va devenir payante dans quelques jours.

C’est bien connu : Air France fait partie du top 10 des meilleures compagnies aériennes de la planète.

L’année dernière, le groupe français a décroché trois récompenses lors des World Airline Awards, une cérémonie considérée comme les «Oscars de l’industrie de l’aviation».

Crédit Photo : Shutterstock

Dans le détail, la compagnie tricolore a reçu les prix suivants : meilleure compagnie aérienne en Europe occidentale, meilleure offre gastronomique proposée dans un salon de première classe et meilleure restauration à bord dans cette cabine de voyage.

Symbole de l’élégance et du savoir-vivre à la française, Air France est aussi connue pour pratiquer des prix élevés. L’entreprise vient de frapper fort en rendant une option gratuite…payante.

Cette option gratuite va devenir payante

Cette nouvelle politique tarifaire concerne les passagers d'Air France qui voyagent en classe économie.

À partir du 11 février prochain, les détenteurs d’un billet Economy Light ne «pourront plus sélectionner ou modifier gratuitement un siège standard lors de l’enregistrement», a indiqué le groupe Air France-KLM dans un communiqué.

Crédit Photo : Shutterstock

Vous l'ignorez peut-être, mais cette option était gratuite lors de l’ouverture de l’enregistrement en ligne, environ 36 heures avant l’heure du départ. Désormais, les voyageurs mécontents de leur place devront payer pour en choisir une nouvelle.

À noter que cette nouvelle taxe concerne tous les vols opérés par la compagnie aérienne made in France.

Autre information importante : les clients optant pour les tarifs Standard et Flex échappent à cette mesure. Même son de cloche pour les membres du programme fidélité Flying Blue possédant les statuts Ultimate, Platinum, Gold ou Silver. Enfin, on peut aussi citer les clients Corporate, ceux voyageant en groupe de 10 personnes et plus, et les personnes handicapées.

Crédit Photo : Shutterstock

Une chose est sûre : cette nouveauté va provoquer la colère des voyageurs concernés.