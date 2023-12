Air France recrute activement en Île-de-France

La compagnie aérienne française Air France a annoncé un plan de recrutement actif dans plusieurs domaines. Peut-être qu’un job est taillé pour vous !

En Île-de-France, Air France génère déjà plus de 37 000 emplois directs, notamment grâce à la présence des deux plus gros aéroports français, Orly et Roissy Charles de Gaulle. En cette année 2023, le groupe peut se vanter d’avoir embauché près de 2000 talents, comprenant 400 pilotes, 250 mécaniciens ou encore 260 cadres.

Cette boulimie du recrutement n’est pas près de s’arrêter car Air France continue de recruter activement en Île-de-France. Toutes les offres sont disponibles sur leur site de recrutement et leur rayon d’activité est très large. Ça peut aller du pilote aux ingénieurs IT, en passant par le personnel naviguant commercial, les mécaniciens aéronautiques, les experts en revenue management ou encore les analystes business.

Crédit photo : iStock

Des formations créées par Air France

La compagnie aérienne française travaille aussi en collaboration avec des organisations partenaires comme l’Association pour la Formation aux Métiers de l’Aérien (AFMAé) et l’association Jérémy. Ces deux organismes ont été créés à l’initiative d’Air France et proposent aux demandeurs d’emploi des formations et des parcours d’insertion dans le secteur aéronautique.

La dynamique de recrutement va donc se poursuivre sur l’année 2024 et même au-delà car Air France ne cesse de développer ses activités. En Île-de-France, le groupe représentait plus de 3% du PIB de la région en 2019. Si son chiffre d’affaires est réalisé à 50% à l’étranger, plus de 90% du personnel d’Air France sont basés en France. Un moteur économique prépondérant !