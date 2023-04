Cette petite ville française est la plus sollicitée par les internautes du monde entier

Le printemps est arrivé, et même si cela ne se voit pas encore, les beaux jours avec. Il est déjà temps pour beaucoup de Français et de touristes du monde entier de préparer leurs futures vacances. Il est une destination française très prisée par les voyageurs étrangers. Elle s’est classée première des recherches sur le net.

Oubliez Paris et ses sublimes monuments. La destination phare de cet été est une petite ville français de 3595 habitants. Cette dernière a tout simplement été la plus plébiscitée par les internautes du monde entier sur le net.

C’est ce que rapporte le site de locations immobilières Holidu. Le site a mené une étude en regroupant le nombre de hashtags sur Instagram et le nombre mensuel de recherche sur le net pour établir le classement des petites villes françaises (comptant entre 2000 et 20 000 habitants) les plus plébiscitées par les internautes.

Holidu a ensuite dévoilé son classement des 30 petites villes françaises sélectionnées.

La Normandie occupe la première place du classement

C’est Deauville qui remporte le classement des petites villes françaises les plus recherchées sur Google. Près de 112 000 recherches sont effectuées sur le net chaque mois, tandis que se sont 660 000 hashtags qui sont utilisés sur Instagram.

Cette commune très connue de Normandie devient ainsi la ville française la plus sollicitée par les touristes étrangers afin d’y passer leurs prochaines vacances. Et on les comprend. Deauville est une magnifique station balnéaire réputée pour son festival du cinéma américain et ses casinos. Ses villas huppées ainsi que ses boutiques et surtout ses paysages sublimes attirent chaque année des milliers de touristes.

Deauville est aussi la quatrième ville la plus petite de ce classement. Ce dernier est d’ailleurs complété, en seconde position, par la jolie commune de Honfleur, située non loin de Deauville, puis d’Arcachon et de Royan, en Nouvelle-Aquitaine. Elles sont suivies de Fontainebleau, Quiberon, Granville, Dinan, Lourdes et Cabourg.