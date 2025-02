Cette ville chinoise a coûté 86 milliards d'euros... c'est aujourd'hui une ville fantôme

En Chine, dans la province du Hebei, la ville de Xiong’an est en construction. Mais malgré toutes les infrastructures et le budget de 86 milliards d’euros débloqué pour ces travaux, cette ville n’attire aucun habitant.

Connaissez-vous Xiong’an ? Il s’agit d’une ville en Chine qui a coûté 86 milliards d’euros lors de sa construction. Cette ville a été aménagée dans le but de désengorger Pékin et d’attirer des travailleurs et des entreprises. En effet, Xiong’an est située dans le Hebei, l’une des régions les plus peuplées de Chine, où vivent plus de 74 millions d’habitants.

Crédit photo : Xinhua

Les travaux pour construire Xiong’an ont débuté il y a sept ans et devront s’achever en 2049. Des immeubles, des bureaux, des transports publics, des écoles et des boutiques ont été construits dans un centre urbain qui a tout pour plaire. Comme le précise Geo, aucun gratte-ciel ne se trouve dans la ville, qui est constituée à 70% de parcs, de lacs et de pistes cyclables. Un environnement agréable loin de la foule et de l’agitation urbaine.

Une ville fantôme

Malgré ces avantages, Xiong’an est une ville fantôme. Seulement 1,2 million d’habitants vivent en permanence à cet endroit, dont les rues sont quasiment désertes. Aujourd’hui, les experts estiment que si personne ne vient s’installer à Xiong’an, c’est en partie parce que la construction de cette ville ne répond pas forcément à une demande de la population. En effet, la majorité des Chinois et des migrants préfèrent se rendre à Pékin, qui offre de meilleures perspectives de carrière.

“Les personnes qui déménagent de Xiong’an à Pékin constituent une migration ascendante socialement, là où déménager de Pékin à Xiong’an est vu comme une migration régressive”, précise Richard Hu, urbaniste interrogé par le South China Morning Post.

Crédit photo : Xinhua

Ainsi, Xiong’an n’a pas acquis de belle renommée et n’attire ni les habitants, ni les grandes firmes internationales. Un flop pour les constructeurs qui n'est pas sans rappeler la construction de "Forest City", une autre ville fantôme qui a coûté 100 milliards de dollars.