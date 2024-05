Cette ville normande emblématique est la plus recherchée de France sur Google en 2024

Très appréciée, cette ville située en Normandie est la plus recherchée de France sur internet.

Ce n’est un secret pour personne : la Normandie est une région où il fait bon vivre. Chaque année, cette belle contrée attire de nombreux touristes souhaitant s’offrir un bol d’air frais.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette ville normande est très prisée par les vacanciers. Et pour cause : elle est la ville la plus recherché de France sur internet, devant Honfleur, Hossegor ou Cassis. Vous avez trouvé ? Il s'agit de Deauville.

Au total, la commune totalise une moyenne mensuelle de 111 740 recherches sur Google, selon le site Holidu. Située dans le département du Calvados, en bord de Manche, Deauville est l’endroit parfait pour se ressourcer. Il faut dire que la pépite normande réunit tous les ingrédients pour plaire.

Une ville dynamique

Symbole de Deauville, la promenade des planches est un lieu incontournable. Elle offre une magnifique vue sur la mer et sur les cabines de bain marquées par les noms des célébrités ayant participé au Festival du Cinéma Américain.

Quand on pense à Deauville, on pense forcément à son hippodrome, connu pour être l’un des plus grands en Europe. À noter que le circuit est complété par un centre d’entraînement de chevaux de courses.

À la nuit tombée, les couche-tard peuvent faire un saut au Casino Barrière. L’établissement est connu pour son imposante façade et son cadre somptueux.

Parmi toutes les choses à faire à Deauville, on peut aussi citer le centre International, les monuments historiques ou encore le Vieux Deauville.

Avis aux Parisiens : cette station balnéaire est accessible en train depuis la gare Saint-Lazare. Il faut compter environ deux heures de trajet.

Si vous comptez partir en week-end, vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !